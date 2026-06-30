Capturaron a ‘Malayo’ en Riohacha, La Guajira, el principal cabecilla armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

Golpe a la criminalidad: cayó líder de estructura armada responsable de homicidios y extorsiones - crédito @DirectorPolicia/X

El director de la Policía Nacional de Colombia, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, informó sobre la detención de uno de los principales generadores de violencia en La Guajira.

El operativo, ejecutado en la ciudad de Riohacha, permitió la captura de alias Malayo, señalado cabecilla armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. La acción contó con la participación coordinada de la Policía de Colombia, el respaldo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y la colaboración de la Fiscalía General de la Nación.

“Capturado uno de los principales responsables de la violencia en La Guajira”, anunció el general Rincón Zambrano a través de canales oficiales. Junto a “Malayo”, las autoridades detuvieron a otro individuo vinculado a la misma estructura delictiva.

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De acuerdo con la información difundida, el líder arrestado era considerado hombre de confianza de alias Naín. Su rol principal consistía en liderar el componente armado y coordinar homicidios y extorsiones en la región.

Policía Nacional detuvo a alias Malayo, señalado generador de violencia en La Guajira - crédito @DirectorPolicia/X

Durante el procedimiento, los agentes incautaron dos pistolas, cinco proveedores, 71 cartuchos, siete equipos móviles y material de intendencia. El material recogido será puesto a disposición de las autoridades judiciales para fortalecer los procesos penales contra los capturados.

El general Rincón Zambrano resaltó la importancia del resultado, asegurando que “la captura de alias Malayo representa un golpe significativo contra el accionar delictivo en La Guajira y una respuesta directa a las demandas de seguridad de la ciudadanía”.

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Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra han sido responsables de múltiples hechos violentos, incluyendo amenazas y cobros extorsivos a comerciantes y habitantes de la zona.

Fuentes de la Fiscalía General de la Nación señalaron que se avanza en la judicialización de los detenidos, quienes enfrentarán cargos por concierto para delinquir, porte ilegal de armas y extorsión.

Alias Malayo y un cómplice, arrestados en operativo conjunto en La Guajira - crédito @DirectorPolicia/X

La Policía de Colombia reiteró su compromiso con la protección de los ciudadanos y el fortalecimiento de la seguridad en todo el territorio nacional. “Somos la Policía de los colombianos”, concluyó el general Rincón Zambrano tras destacar la labor conjunta de las instituciones que participaron en la operación.

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Golpe a la criminalidad: cayó cabecilla del Clan del Golfo y cinco integrantes en operativo conjunto

El 29 de junio de 2026, el director de la Policía Nacional de Colombia, general William Oswaldo Rincón Zambrano, anunció una nueva acción contra las estructuras delictivas en el país.

En un operativo realizado en Antioquia, fuerzas combinadas de la Policía Nacional, el Ejército de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General lograron la captura de alias Chibolo, considerado un objetivo prioritario dentro del Clan del Golfo. “Se debilita la capacidad criminal del Clan del Golfo”, afirmó el general Rincón Zambrano al confirmar la aprehensión de alias Chibolo y de cinco colaboradores de la misma organización.

Las autoridades detallaron que el capturado acumulaba más de 15 años vinculado a actividades ilícitas y figuraba en el cartel de los más buscados de Antioquia. Además, sobre él pesaba una Notificación Azul de la Interpol, lo que facilitó la coordinación internacional en su localización.

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La Policía Nacional detuvo a uno de los más buscados de Antioquia y debilitó estructura del Clan del Golfo - crédito @DirectorPolicia/X

Los detenidos deberán enfrentar procesos judiciales por homicidio, tráfico de armas, narcotráfico y uso indebido de prendas e insignias militares.

Según la información oficial, durante el operativo se incautó un fusil, una pistola, un revólver, 196 cartuchos de diferentes calibres, 12 uniformes militares, elementos de intendencia, dos teléfonos móviles y sustancias ilícitas.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la operación representó un avance relevante en la estrategia nacional para reducir la influencia de grupos armados ilegales en la región.

“La captura de alias Chibolo representa un golpe significativo para la organización criminal y responde a la demanda de seguridad en las comunidades de Antioquia”, aseguró el director.

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El general Rincón Zambrano destacó la coordinación entre las instituciones participantes y reiteró el compromiso de la Policía con la protección de la ciudadanía. “Seguiremos trabajando para neutralizar las acciones delictivas que afectan a la población”, puntualizó el alto mando policial tras la presentación de los resultados del operativo.

El material incautado será fundamental en los procesos judiciales que enfrentarán los capturados, quienes permanecen bajo custodia de las autoridades competentes.