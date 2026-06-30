Colombia

El ministro designado Rodrigo Lara propone acuerdo abierto para obtener mayoría en el Congreso: “Devolverle la majestad a las instituciones”

El designado titular del Interior sostuvo que toda interlocución será pública y ajustada a la ley, con respeto por el papel de los congresistas y participación regional dentro del marco constitucional

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Rodrigo Lara - crédito @Rodrigo_Lara_/X
El plan contempla negociar de cara al país, con todos los términos expuestos y sin transacciones politiqueras, mientras se restablece el trato con los partidos bajo reglas de separación de poderes y control institucional - crédito @Rodrigo_Lara_/X

Rodrigo Lara, el designado ministro del Interior por el presidente electo Abelardo de la Espriella, expuso una hoja de ruta para recomponer la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo y construir una mayoría en el Congreso a partir de un acuerdo político abierto, con respeto a la Constitución, la separación de poderes y la función legislativa.

En una entrevista con la revista Semana, Lara dijo que buscará una relación armónica entre las ramas del poder bajo un esquema de transparencia. Según explicó, su apuesta combina gobernabilidad para tramitar reformas con la promesa de descartar acuerdos burocráticos, oscuros o transaccionales.

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Rodrigo Lara afirmó que el objetivo es consolidar respaldos legislativos para sacar adelante reformas y mostrar estabilidad política, en paralelo a una relación armónica entre las ramas del poder bajo transparencia - crédito Europa Press
Rodrigo Lara afirmó que el objetivo es consolidar respaldos legislativos para sacar adelante reformas y mostrar estabilidad política, en paralelo a una relación armónica entre las ramas del poder bajo transparencia - crédito Europa Press

Según lo mencionado por el medio mencionado, esa tarea se plantea después de una etapa en la que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, según el medio, llegó a ser inexistente.

“Lo primero que haremos será devolverle la majestad a las instituciones. Vamos a buscar una relación armónica entre la rama Legislativa y la Ejecutiva”, afirmó Rodrigo Lara al medio citado.

Vamos a consolidar una mayoría, enviar un mensaje claro de gobernabilidad que nos servirá para sacar adelante las reformas y, de paso, para enviar un mensaje a los mercados internacionales demostrando que la gobernabilidad existe. Esto se va a construir sobre la base de un acuerdo sobre lo fundamental y de la manera como se debe llevar una relación sana y transparente, dijo al medio.

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Las condiciones que Lara pone para su relación con el Congreso

El designado ministro dijo que esa mayoría no se construirá con intercambios opacos. “Todo estará sobre la mesa, sin transacciones politiqueras y nada opaco”, afirmó.

Su mensaje a los partidos, explicó, parte del respeto por la Constitución, el Estado, el sistema democrático y la separación de poderes, con una relación armónica entre las ramas como base del nuevo trato político.

- crédito DE LA ESPRIELLA STYLE/YouTube
El actual titular de la cartera señaló que está preparado para la transición, mientras Rodrigo Lara plantea usar el relevo para reconstruir la coordinación con el Capitolio y ordenar la agenda estatal de corto plazo - crédito DE LA ESPRIELLA STYLE/YouTube

Aquí se va a gobernar de cara al país, toda la relación con el Congreso será sobre la mesa”, sostuvo. Añadió que respetará la función legislativa y el papel de los congresistas, pero remarcó que “no habrá acuerdos burocráticos, oscuros o transaccionales”.

También dijo que los congresistas podrán participar en decisiones de sus regiones dentro del marco de la Constitución y la ley. En esa línea, recalcó que no habrá nada oculto en esa relación.

Los ejes del acuerdo que buscará impulsar

Lara también detalló el contenido del acuerdo que pretende impulsar para sostener esa mayoría legislativa. Según recogió Semana, el planteamiento se concentra en tres ejes del acuerdo:

  • El primero apunta a enfrentar los problemas nacionales y ordenar las finanzas públicas.
  • El segundo se enfoca en la inseguridad cotidiana y en la expansión del crimen sobre territorios enteros.
  • El tercero, de acuerdo con su planteamiento, busca llevar política social a quienes la necesitan. Esa combinación, dijo, servirá de base para tramitar las reformas que el nuevo gobierno quiere sacar adelante.

El inicio de la nueva etapa política

El calendario político inmediato sugiere esa estrategia: el 20 de julio comenzará una nueva etapa en el Congreso con la posesión del nuevo Legislativo, y el empalme en el Ministerio del Interior empezará en los próximos días.

Rodrigo Lara Restrepo-Colombia
El designado ministro del Interior insistió en que la construcción de mayorías será pública. Plantea reglas claras, rechazo a intercambios cuestionados y un esfuerzo por recuperar la gobernabilidad tras una relación deteriorada - crédito campaña de Rodrigo Lara

“Resolver los grandes problemas de la nación, equilibrar las finanzas públicas, atender los problemas que aquejan el día a día de los colombianos como los problemas de inseguridad que afectan a todos. El crimen ha copado a territorios enteros y es allí donde debe llevarse el poder del Estado.Hay que llevar política social a quienes de verdad la necesitan, esos son los tres ejes del acuerdo sobre lo fundamental”, afirmó Lara en díalogo con Semana.

El actual titular de esa cartera, Armando Benedetti, dijo que está listo para ese proceso.

La apuesta de Lara pasa por aprovechar ese relevo institucional para ordenar la relación entre poderes, dar una señal y centrar la agenda en seguridad, cuentas públicas y atención social desde el Estado.

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