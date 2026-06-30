Gary Lineker y sus elogios a Colombia y James Rodríguez: “El mejor 0-0 que he visto”

El exfutbolista inglés destacó el rendimiento de la Tricolor, aunque les achacó la falta de acierto en portería - crédito @netflix/Instagram

Colombia y Portugal protagonizaron el juego más esperado de la fase de grupos en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Pese al empate sin goles en Miami y la polémica por el gol anulado a Dávinson Sánchez, los de Néstor Lorenzo aseguraron el liderato del Grupo K y tendrán que enfrentarse a Ghana en los dieciseisavos de final, después de dar una demostración de caracter ante uno de los aspirantes a coronarse campón en el certamen, capitaneados por Cristiano Ronaldo.

Esto no pasó por alto en The Rest Is Football, el pódcast de Netflix conducido por Gary Lineker, exjugador inglés y goleador del Mundial de México 1986.

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“Fue el mejor cero a cero que he visto en mucho tiempo”, apuntó Lineker de inicio, algo en lo que coincidieron sus compañeros de set, los también exfutbolistas Alan Shearer y Micah Richards. Eso sí, el artillero inglés —hasta hace unos días máximo goleador de Inglaterra en Copas del Mundo, superado por Harry Kane— remarcó que la definición a puerta fue “bastante mala”.

Alan Shearer y Micah Richards coincidieron en que el Colombia vs Portugal fue un gran partido, aunque Lineker cuestionó la falta de puntería en la definición a puerta de los Cafeteros - crédito Paul Childs/REUTERS

Richards añadió al respecto que “hizo falta esa pizca de calma en el último tercio. Pero como partido, fue brillante”. Acto seguido, destacó el rendimiento mostrado por James Rodríguez, algo con lo que Lineker estuvo de acuerdo.

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“¿Saben quién sigue jugando muy, muy bien. ¡James! ¡James Rodríguez! ¡Wow! ¡Puso pases muy buenos!”, apuntó Richards, que luego se mostró todavía más sorprendido con el rendimiento de Jhon Arias, que iniciará la temporada en Wolverhampton Wanderers sin destacar demasiado y sin contar con minutos, y a partir de 2026 retornó a Brasil para sumarse a las filas del Palmeiras, donde retomó su nivel habitual.

Micah Richards destacó el nivel de James Rodríguez y elogió la energía de Jhon Arias tras el empate de Colombia con Portugal - crédito Sam Navarro/IMAGN IMAGES via Reuters

“¿Recuerdan al mediocampista de los Wolves? Es como si fuera un hombre nuevo. Ahora juega en Brasil, tiene muchísima energía”, apuntó.

Por otra parte, Lineker destacó que Cristiano Ronaldo jugó la totalidad del partido a sus 41 años. “Ha jugado cada minuto del torneo. Es probablemente el único de los pesos pesados que ha jugado cada minuto”, apuntó. Shearer añadió, como una crítica parcial a esta decisión: “A todos los han sacado o les han dado descanso, excepto a él. Pero creo que así va a ser con él”.

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Cuando sus compañeros apuntaron que era posible que eso tuviese relación con su historial goleador, Shearer dio su contraargumento. “Con su historial es un argumento válido. Pero el otro argumento es su edad, su desgaste y lo que alguien más podría aportar a ese equipo. Lo entiendo, lo comprendo, pero no me sorprende”.

Alan Shearer advirtió que Portugal necesita mejorar en el Mundial 2026 y mostró dudas frente al hecho de que Cristiano Ronaldo sea inamovible en los partidos - crédito Sam Navarro/IMAGN IMAGES vía Reuters

Por otra parte, Shearer no se mostró convencido del rendimiento del combinado luso en la fase de grupos, pues debido a su empate con Colombia tendrá que jugar contra Croacia en los dieciseisavos de final, y tiene la posibilidad de medirse ante España en los octavos.

“Parece que les falta algo. Los hemos visto antes y... para ser de los favoritos, sí, necesitan mejorar mucho su juego si es que quieren ganarlo”, advirtió. Lineker estuvo de acuerdo y manifestó que “jugaron mal” ante Colombia.

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Acto seguido, Lineker retomó la conversación sobre los Cafeteros y señaló el riesgo potencial que representaban en las rondas de eliminación. “Yo no quisiera jugar contra Colombia”, advirtió, algo en lo que fue secundado por Richards. “Queremos evitar a Colombia a toda costa. Te lo digo en serio, son un muy buen equipo”.

Allí, Richards aprovechó para destacar el trabajo en defensa de Dávinson Sánchez, bien recordado en la Premier League durante su etapa en el Tottenham Hotspur. “Incluso Sánchez en la defensa, la está rompiendo. Es una locura ver a estos jugadores que conoces, y luego los ponen en el equipo de Colombia y todo simplemente encaja. Son un equipo muy bueno”, expresó.

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Lineker, Richards y Shearer señalaron que Colombia representa un rival de riesgo en las rondas de eliminación y elogiaron la defensa de Dávinson Sánchez, coincidiendo en que el fuera de lugar pitado por el VAR fue dudoso - crédito Amanda Perobelli/REUTERS

El segmento concluyó con un breve intercambio relacionado con el polémico fuera de lugar señalado por el VAR, luego de que el propio Sánchez cabeceara un centro de Juan Fernando Quintero, y la acción fuese anulada por una ajustada posición adelantada.

“Fue dudoso”, expresó Lineker. Por su parte, el invitado del episodio, el golfista Ian Poulter, señaló que el defensa Tricolor “estaba usando una talla 14, creo”, a modo de broma, haciendo referencia a sus guayos.