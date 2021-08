Mujer se lanzó de un puente con su hijo de cinco años en Ibagué

Imagen referencia Defensa Civil. La mujer habría tomado la fatídica decisión, orillada por problemas económicos. Foto: Colprensa.

Esta tarde en la capital tolimense ocurrió un hecho que dejó conmocionados a los habitantes de Ibagué. En el puente de La Variante, conocido como ‘El puente de la vida’, una mujer de aproximadamente 28 años se lanzó al abismo con su hijo en brazos.

El director operativo de la Secretaría Movilidad, Diego Visash, aseguró que la joven fue identificada como María Alejandra Suárez y el menor de iniciales J.V, así mismo confirmó el fallecimiento de la mujer y el niño.

Según informó RCN Radio, la mujer, oriunda de Palmira vivía desde hace cinco años en Ibagué. Según los testigos de la zona iba de viaje con destino a Cajamarca, pues el conductor de la empresa de buses donde Suárez se movilizaba expresó que la madre del menor lucía desorientada y decidió bajarse en la Variante.

“Me comentó que el ex esposo la había citado en el puente para hacerle entrega de unos documentos. Yo la dejé en el sector de Boquerón en un restaurante porque me dijo que el niño traía hambre. Al indicarle que llamara a la persona con la que se iba a encontrar, me dijo que se le había descargado el celular y no tenía el número a la mano”, manifestó Julio César Morales conductor de la empresa Velotax.

Un vendedor del sector, aseguró en declaraciones recogidas por la emisora que la joven llegó a ese punto y le comentó que estaba esperando a su esposo quien era conductor de un camión. Pero minutos después expresó que el marido se había varado así que no llegaría.

Este sábado, la compañera de trabajo del vendedor le contó que la misma mujer que visitó el lugar la noche anterior se había lanzado por el puente de La Variante junto al niño.

Es ella, porque yo mire el abismo y la vi, además<b> tengo cámaras de seguridad, la señora tenía unos 25 a 28 años y su niño unos 5 años</b>, indicó el testigo a RCN Radio.

Otras versiones preliminares aseguraron que Suárez cometió el crimen por problemas económicos, pues llevaba más de cinco meses sin empleo.

Minutos después del suceso, los organismos de ayuda hicieron presencia en el lugar para hacer la investigación correspondiente y la identificación de los cuerpos.

“Los cuerpos quedaron en las orillas del río. Nuestro organismo de socorro, la Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja, Ejército y Alcaldía se encuentran en el sitio realizando las labores para recuperar los cuerpos. La inclinación del terreno es bastante fuerte, son más o menos 80 grados lo que va a dificultar el retiro de los cuerpos”, dijo el mayor Luis Fernando Vélez, director de Defensa Civil, en un video difundido en redes sociales.

Aseguró que el CTI también hizo presencia para realizar la operación de extracción de los cuerpos. “Es una noticia lamentable, pero seguimos en la actividad apoyando este proceso doloroso”, reiteró el mayor.

Hace unos minutos, se confirmó que los organismos de emergencia, en coordinación con la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Ibagué, adelantaron el rescate de los cuerpos de María Alejandra Suárez de 28 años y su hijo de 5.

Por ahora se desconocen los motivos que llevaron a la joven a quitarse la vida y acabar con la de su hijo también. Actualmente, los cuerpos de ambas personas se encuentran en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal en la capital del Tolima.

Este caso es similar al que ocurrió el 6 de febrero del 2019 cuando después de muchos esfuerzos para convencer a Jessi Paola Moreno que no se lanzara al vacío con su hijo de 10 años de edad, la mujer tomó la decisión de suicidarse.

