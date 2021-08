Esto es lo que se sabe sobre la masacre al interior de una casa en Soacha

Imagen de referencia. Lo que se conoce sobre los cuatro cuerpos sin vida al interior de una vivienda en Soacha. Foto: Colprensa

A las 11 de la mañana del pasado viernes, en el barrio San Antonio de la comuna uno del municipio de Soacha, se presentó un tenebroso hallazgo que dio con el paradero de cuatro cuerpos sin vida al interior de una casa. Las autoridades fueron dirigidas a la vivienda porque un vecino pedía ayuda desde su casa. Al llegar a la vivienda, los funcionarios vieron manchas de sangre en la puerta de entrada.

Después, descubrieron los cadáveres de tres hombres y una mujer por impactos de arma de fuego. “Al parecer fue por ajuste de cuentas, ya que esta vivienda era utilizada para el expendio de estupefacientes”, sustentaron las autoridades locales en el informe oficial.

Según El Espectador, esta versión la comparte la Policía Nacional y los vecinos del sector, quienes se lograron percatar de las marcas de sangre. “Cuando los uniformados llegan, la puerta de la casa, ubicada en un sector de invasión, estaba abierta. Al ingresar encontraron los cuatro cuerpos sin vida. Las personas fueron asesinadas con arma de fuego”, aseguró el comandante de la Policía en Soacha, coronel Luis Alfredo Bermúdez.

En la calle 38 sur # 16-31, lugar de los hechos, según RCN Radio, se encontraron drogas, respaldando la hipótesis, y un chaleco antibalas que sería propiedad de las personas asesinadas. Según Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía Nacional de la región Bogotá y Sabana, para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque, su institución y la Fiscalía General de la Nación crearon un equipo interinstitucional para el caso.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Soacha, Danny Caicedo, ofreció por medio de redes sociales 20 millones de pesos de recompensa para aquellos que suministren información sobre el paradero de los responsables. También, junto a esta acción, se están recolectando imágenes de los autores en cámaras de seguridad en los alrededores.

“Esta zona del municipio de Soacha llevaba más de cinco semanas, por ende no estaba entre las zonas priorizadas por la Policía. La Policía y la Fiscalía se encuentran adelantando la información para esclarecer completamente lo ocurrido. Aunando esfuerzos entre la Policía y la Alcaldía municipal, estamos ofreciendo 20 millones de recompensa para quienes ayuden con información. La Secretaría de Gobierno estará liderando las investigaciones”, dijo el funcionario en su intervención difundida en redes sociales.

Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), organización que recoge información sobre los asesinatos en Colombia, consideró estos hechos como una masacre. Se enumeró como la número 64 en lo que va el año.

“La Defensora del Pueblo ha emitido 3 alertas tempranas para el municipio, estas son la AT 062-18, AT 039-20 y la más reciente AT 010-21 que señala un escenario de riesgo por la expansión, disputa y control de los corredores de movilidad entre distintos grupos armados, los cuales también establecen fronteras invisibles por acciones de microtráfico”, añadió la organización.

La tierra que inspiró al nobel de literatura, Gabriel García Márquez, fue escenario de la que sería la masacre número 63 que ocurre este año en Colombia, luego de que en el barrio Alto Prado de ese municipio fallecieran tres personas tras un ataque con armas de fuego que se perpetró en la noche del pasado lunes, 2 de agosto.

Según informaron en el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), hombres armados, que se movilizaban en una motocicleta, dispararon contra un grupo de cinco personas que estaba en el lugar. Dos hombres fallecieron instantáneamente tras los disparos que recibieron en la violenta incursión, al parecer con tiros de gracias, y un tercero murió este miércoles 4 de agosto, a pesar de que fue trasladado al Hospital Julio Méndez Barreneche en Santa Marta.

