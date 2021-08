Fiscalía pedirá 50 años de cárcel para madre de Sara Sofía Galván

Captura de Carolina Galván y Nilson Díaz. Foto: Policía Nacional

Tras una semana de recuperar la libertad, Carolina Galván se negó este viernes 6 de agosto a aceptar el cargo de desaparición forzada formulado en su contra, por segunda vez, por la Fiscalía General de la Nación. El ente acusador había intentado imputarla desde el miércoles de esta semana, pero tuvo que abstenerse luego de que se supiera que la investigada estaba recibiendo asesoría de una abogada distinta a la que tenía hasta ese momento.

Valga recordar que, su expareja sentimental, Nilson Díaz, si había podido ser imputado con el mismo cargo en la noche del 4 de agosto, lo que llevó a la legalización de la captura del mismo al día siguiente, bajo la premisa de que el hombre representa un riesgo para la sociedad y para el correcto desarrollo del proceso judicial. Según el ente acusador, la recaptura cumplió con los requisitos legales y ahora es posible seguir con el juicio.

La Fiscalía, sin embargo, imputó a Carolina Galván agregando que solicitará la misma medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario, considerando que representa un peligro para el proceso, teniendo en cuenta las versiones cambiantes que han dado, tanto ella como los cuatro hijos de Nilson Díaz, dependiendo si se encuentran o no en compañía de este último. La hipótesis, señaló la entidad, es que este les estaría amenazando para que cambien sus declaraciones.

Para sustentar la imputación, la fiscal Andrea Romero empleó argumentos como la falta de dirección, número de teléfono o forma alguna para contactarla en caso de que se le llegue a requerir, así como algunos de los 48 testimonios recogidos por la entidad y que servirían para demostrar que Galván y Díaz efectivamente serían los culpables de la desaparición de Sara Sofía y que además, estarían entorpeciendo el proceso de investigación que ayudarían a encontrar a la menor.

“La señora Carolina les indicó a varias personas con las que tuvo contacto que de una u otra forma evadirán la justicia. Una de las personas asegura que Carolina dice que si no hay cuerpo claramente no la van a poder investigar” dijo la fiscal, señalando que esto permite suponer que la mujer podría escapar, por lo que se requiere que se le restrinja su libertad.

En ese sentido, y teniendo en cuenta que según la entidad, Carolina ocultó, desapareció y sacó de su entorno de protección a Sara Sofía, atentando contra sus derechos en el marco de las normas del sistema de protección del menor de edad, la funcionaria agregó que, una vez arranque el juicio en contra de la mujer, solicitará que se le condene con una pena de 50 años de prisión.

“Tanto Nilson como Carolina sabían que con su actuar criminal están sustrayéndola del amparo de la ley. Es el momento que esta niña no puede ser amparada bajo una medida de protección. Esta niña no tiene ningún derecho y no sabemos donde se encuentra”, agregó la funcionaria, señalando que también eran conscientes de que estaban ocultando información a las autoridades, con los cambios de versiones.

