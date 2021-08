El drama de la modelo Mayra Vitoviz por mala praxis en sus cirugías de senos

Tomada de Instagram @mayravitoviz

Pese a que no quedó entre las 10 semifinalistas del concurso en la edición en que participó, hoy en día la bella modelo se encuentra radicada en España donde su carrera como modelo se ha catapultado favorablemente para ella. Inmediatamente después de su participación, Vitoviz fue contactada para hacer parte de las campañas publicitarias de diferentes marcas, también se movió por países como México y Estados Unidos.

Este sábado, la exreina contó los duros momentos que ha debido pasar por cuenta de una mala cirugía que se practicó en sus senos, lo que la ha llevado a pasar por el quirófano en repetidas ocasiones en el programa de entretenimiento ‘La Red’ de Caracol Televisión.

“Todo esto empezó cuando tenía 17 o 18 años que empiezo a sentirme unos pequeños quistes en mis dos senos, mi abuelita materna no tiene un seno porque tuvo cáncer de mama, entonces siempre ha habido ese miedo en la familia”, fueron las primeras declaraciones que dio la hermosa modelo, oriunda de La Plata, Huila.

Reveló que cuando se sometió a la primera cirugía, le removieron todos los quistes que encontraron. Posterior a esa cirugía, Mayra descubrió que sus senos se le llenaban constantemente de líquido, por lo que debió someterse a una segunda cirugía.

“Ahí me dijeron que tenían que hacerme la T, debieron hacer un recorte porque según indicó el medico la piel estaba muy estirada y no hay cómo hacer una mamoplastia normal, debieron retirarme más músculo y ponerme prótesis”, señaló Vitoviz para ‘La Red’.

Posteriormente, la modelo debió ser nuevamente a una tercera intervención quirúrgica porque debido a la pérdida de masa muscular, la prótesis comenzó a moverse sola dentro de la cavidad en la que estaba ubicada.

“Decidimos cambiar prótesis, revisar que todo estuviera bien y efectivamente todo salió bien en su momento, pero hace dos años decido volver a operarme porque los senitos no estaban bien y la cuarta cirugía que fue para mí la más dolorosa y la más traumática, luego de un mes tuve que cambiar de cirujano que creo fue donde cometí mi mayor error porque me dejo llevar por buenos comentarios”.

Y además agregó: “cuando yo conozco a este cirujano y siento en mi corazón que no era el indicado yo no me escuché. Luego de un mes y medio de haberme practicado la operación llegando a Bogotá, literal me salieron dos chorritos de sangre de mis senos”.

La joven inmediatamente llama a su cirujano quien la recibe en su consultorio y le formula una crema para que sellara la herida, pero según relató, eso nunca pasó y debió continuar con su vida y las molestias en sus senos.

“Me encuentro con una amiga y me dice ‘oye May, tienes la blusa mojada’ y me pongo a llorar y le cuento que se me estallaron los puntos, no se que pasó, el hecho es que no me cierra la cicatriz, mi cirujano solamente me dio una crema y me dice ‘raya panela y pontela en los senos’, después de haber probado todas las cremas posibles, lo hice y me la puse en los huequitos”.

Según indicó Mayra para ‘La Red’, su cirujano jamás volvió a aparecer, ni le respondió el motivo por el cual se abrieron los puntos después de tanto tiempo de la cirugía, después de curarse, se mandó a hacer un tratamiento láser para retirar las cicatrices y esto fue lo que dijo al respecto:

“Esa pelea frente al espejo y de verme destrozada porque eran mis senos los que estaban abiertos, después de haber pagado una cantidad de dinero por una cirugía, ya puedo desnudarme con tranquilidad, puedo tener una mirada frente al espejo con mucho amor”, finalizó la modelo y exreina.

