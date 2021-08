Emmanuel Esparza prometió hacer un desnudo si llega al millón de seguidores en Instagram

Emmanuel Esparza se ha convertido en uno de los famosos más queridos del país, no solo por su participación en MasterChef Celebrity, donde es uno de los 10 semifinalistas; sino porque varias veces ha manifestado que le gusta mucho Colombia, así como su cultura y platos típicos. Sin embargo, fue en el reality show culinario donde sus seguidores conocieron una faceta oculta: su destreza en la cocina.

Esparza deslumbra por su físico y así se lo manifestó Diva Rebeca, personaje encarnado por el actor Omar Vásquez, que dialogó con el español sobre su vida profesional y hasta íntima.

“En algún momento, si quieres, podemos hacer una apuesta aquí: cuando tenga un millón de seguidores me la hago -la sesión de fotos-”, le dijo a la presentadora, explicando además que en televisión sí se ha tenido que desnudar. “En alguna ocasión, de hecho, en Mentiras Perfectas, que es la adaptación latinoamericana de Nip/Tuck, una serie muy famosa, yo era un personaje adicto al sexo y tenía escenas muy candentes (…) tampoco hay que exagerar, hay que hacerlo cuando el personaje lo requiere”.

A medida que avanzó el diálogo, ‘Rebeca’ le hizo preguntas con doble intención al español. “Hablando de MasterChef, usted es el primero que acaba siempre la comida, ¿Usted es así para todo? ¿Acaba rapidito?”

“Yo acabo cuando está todo bien hecho… Es que cuando todo está bien hecho no hace falta más, todo lo demás sobra (…) hay que hacer el trabajo bien hecho porque lo mucho tampoco gusta, lo mucho cansa, tú me entiendes”. Además, habló sobre la edad a la que empezó su vida sexual y a experimentar en este ámbito.

“A ver, yo creo que tendría 18 años (…) en España es no muy joven porque ahora ya con 13 o 14 años ya están dándole al tema, ¿pero sabes qué? Creo que hay que esperar al momento perfecto, porque recordemos que antes de tirar se pueden hacer muchas cosas, hay que ir conociendo el cuerpo, no solo el tuyo sino el de tu pareja, no se puede hacer así a la ligera porque después pasa lo que pasa, que las cosas no se hacen bien”, relató el actor.

Otra cosa que confesó el actor es si alguna vez ha experimentado con personas del mismo sexo, ya que había mencionado que le han llegado muchos mensajes de hombres halagando su cuerpo.

“La verdad que no, yo desde muy pequeñito ya empezaba a hacer mis coqueterías con las chicas y me gustaba hacerlas un poco rabiar o como a ganármelas, pero nunca tuve ese interés de probar una relación con un hombre, no lo tuve nunca”, a lo que añadió que tiene amigos gais a los que adora.

Habló también sobre su profesión y señaló que es muy difícil de sostenerse con el paso de los años e incluso, dio varias sugerencias para aquellos que quieren ejercer la actuación y lo que deberían hacer las escuelas para llevarlos por buen camino.

“Es una profesión en la cual tienes que estar muy seguro de que en algún momento va a haber subidas y bajadas muy importantes y tienes que ser consciente del tema del dinero porque lo que gana un actor en un proyecto no es lo que gana durante todo un año; incluso después de ese proyecto puede estar dos años sin trabajar (…) A mí me parece impresionante el hecho de que en las escuelas de actuación no haya una asignatura donde le digan al actor cómo ejercer la profesión”, reflexionó.

Cabe mencionar que, Emmanuel Esparza ha actuado en producciones importantes como ‘Mentiras Perfectas’ (2013); ‘La Pola’ (2010) y ‘Fugitivos’ (2014). Además, hace parte del grupo de 10 semifinalistas del concurso MasterChef Celebrity del canal RCN.

A continuación, puede ver la entrevista completa con el personaje ‘Diva Rebeca’:

