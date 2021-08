Amaranta Hank cuenta qué la motivó a regresar a Colombia y por qué tendrá que pasar por el quirófano

Amaranta Hank tiene 26 años

La creadora de contenido para adultos Alejandra Omaña, mejor conocida como Amaranta Hank hace algún tiempo ejerció como periodista, pero decidió cambiar esa profesión para convertirse en una cotizada actriz porno. Recientemente, habló para las cámaras de ‘Lo Sé Todo’, el programa de entretenimiento de Canal 1, y allí reveló algunos detalles de su relación, el por qué regresó a Colombia y el motivo por el cual tendrá que pasar nuevamente por el quirófano.

Inicialmente, los rumores de su regreso apuntaban a que se habría separado de su esposo, con quien contrajo nupcias en enero de este año, sin embargo, esto fue lo que dijo para ‘Lo Sé Todo’: “Me preguntaban si me devolvería sola o con mi esposo, estamos juntos, estamos muy bien, nos tocó a los dos poner mucho de nuestra parte para no cometer errores, así como cuando tienes algo muy bonito y dices ‘voy a tener cuidado de no embarrarla y a cuidar cada paso que doy”.

Además, aseguró que ella y su esposo componen una pareja estable y madura, que siempre había querido vivir en Argentina, pero cuando llegó, se empezaron a presentar cierto tipo de inconvenientes que poco a poco se fueron uniendo. “Hace un par de semanas murieron un par de personas de mi familia y yo pensaba ‘mi familia está allá, quizás pasando muy mal y yo aquí lejos’ […]”.

Amaranta Hank regresó a su país y continuará con diferentes actividades

Y agregó, “también tengo un perro de esos que son supuestamente peligrosos y había muchas complicaciones para traerlo, luego de traerlo parecía que no podíamos volver a Colombia en caso de querer regresar a visitar, entonces dijimos ‘si nos traemos el perro no podremos regresarlo a Colombia’ y era horrible”.

En la entrevista aseguró que para poder regresar su esposo renunció al trabajo en el que se encontraba porque según ella indicó, “él sintió que ya había cumplido su ciclo ahí”, de esa manera regresó al país con nuevos proyectos, cerca de su familia y se radicará en Bogotá.

Igualmente, se refirió a la presunta discusión que tuvo con la actriz Marcela Mar por cuenta de unas declaraciones en las que mezclaba los malos comportamientos de algunos ciudadanos con el trabajo sexual que ella desempeña.

“Metiendo la prostitución dentro de un montón de cosas ilegales cuando la prostitución y el trabajo sexual en general, son mujeres y hombres que quieren intercambiar sexo por dinero … a las trabajadoras sexuales siempre nos han tenido segmentadas – porque el modelaje web cam y la pornografía es trabajo sexual – como mujeres con pocos valores, indignas y lo que hace ella es ayudar a seguir satanizando eso”.

Cabe resaltar que, también habló sobre lo que hay detrás de toda la industria en la que mujeres son obligadas a trabajar en algunas ocasiones. Aseguró que muchas son víctimas de trata de blancas, pero también dijo que hay otras que lo hacen porque lo disfrutan y lo querían, lo que les cambió mucho la vida, como le ocurrió a ella y le envió un contundente mensaje a la actriz Marcela Mar.

“Doña Marcela, primero tiene que dejar de estar hablando a diestra y siniestra de un trabajo en el que ella no entiende nada”.

Mencionó que se está recuperando de su última cirugía que consistió en una reducción del tamaño de sus senos, pensó que quedaría muy plana, pero con el busto como le quedó se siente contenta pues aseguró que siempre le han parecido muy sensuales los pechos grandes; sin embargo, otro error que cometió y lo que la obligaría a pasar por el quirófano de nuevo, es haberse inyectado los labios.

“Ya me sometí a una cirugía para retirar el relleno de los labios, me retiraron una parte, pero he notado que todavía queda un poquito, así que cuando llegue a Colombia será en lo primero que me pondré”, concluyó la actriz para ‘Lo Sé Todo’.

