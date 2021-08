El actor de ‘La reina del flow 2’ que tuvo miedo de volver a grabar por cuenta de la pandemia: “Fue una vaina tenaz”

Cortesía Caracol Televisión

En marzo de 2020 llegó el covid-19 al país y eso implicó que se impusieran cuarentenas estrictas por periodos prolongados. Como resultado, todas las actividades económicas y sociales que requirieran presencialidad debían pausarse, incluyendo el sector entretenimiento. Todas las producciones que se estaban grabando en el país debieron parar y ‘La reina del Flow 2’ no fue la excepción; de hecho, hasta hace pocos meses finalizaron con éxito las grabaciones.

Uno de los actores principales de esta serie es Andrés Sandoval, quien interpreta a ‘Juancho’. En diálogo con el portal KienyKe, habló sobre su experiencia de retornar a las grabaciones sabiendo que estaban en medio de la pandemia y que los eventos presenciales debían realizarse con todas las medidas de bioseguridad posibles:

“La verdad grabar en medio de pandemia fue una vaina tenaz, a cada uno le pareció difícil por sus vivencias, el virus nos ha arrebatado familia, amigos, entonces claramente para mí era muy complejo el tema salir a grabar (…) Para mí era muy difícil tener que salir de casa, abandonar a mis hijos, sobre todo tan pequeños”, confesó Sandoval.

Además, habló sobre la acogida que ha tenido ‘La reina del Flow 2’ y si cabía la posibilidad de grabar una tercera temporada. Dijo que una nueva parte de esta serie podría darse siempre y cuando se retomen los valores aplicados en la primera, como lo fueron el empoderamiento de la mujer, el valor del verdadero amor, ente otros. “La haría, claro que sí, pero si se retoma un tema más amable”.

'Juancho', interpretado por Andrés Sandoval en 'La reina del flow 2'

También explicó la transformación que ha tenido ‘Juancho’ de la primera a la segunda temporada tanto física como mentalmente. “Es el mismo personaje, solo que hay tantos atropellos y un ser humano tarde o temprano reacciona, tarde o temprano dice: ‘basta’ y sobre todo esto a nivel personal y espiritual”, contando además el trajín del personaje en los seis meses que dura la producción: “te das cuenta que tu mujer no te ama como tú la amas y de repente se acuesta con tu archienemigo y aparte de eso te atacan a tu empresa, una empresa que te la has jugado para sacar adelante, ves afectada la seguridad de tu hijo, intentan secuestrarlo, te meten a la cárcel, además estando en la cárcel la mujer que tú amas duda de tu inocencia, o sea, llega un punto en que un ser humano normal”, justificando el gran cambio que tiene el empresario al que encarna en la producción.

Finalmente, lanzó una crítica a partir de la temática central de esta producción, la cual narra la vida de una mujer cuya vida es un trasegar de problemáticas que actualmente padece mucha gente.

“Creo que con lo que está pasando a nivel social me parece muy interesante, que es una serie que de alguna manera le está haciendo una denuncia al Estado, uno no puede seguir criminalizando a los ‘malos’, porque es que si tú tienes un país en el que no le das oportunidades, pues claramente esos que terminan siendo criminales es porque no tuvieron oportunidades”, sentenció el actor que ha actuado en otros formatos como ‘Tres milagros’; ‘Corazones blindados’; ‘La esquina del diablo’ y ‘Juego Limpio’, telenovela emitida en el 2005 por RCN y donde Sandoval interpreta a ‘Albeiro’, un hincha de Atlético Nacional que llega a Bogotá para alentar a su equipo.

