Así puede participar en la colecta organizada por Mariana Pajón para Yuberjen Martínez

Yuberjen ,Martínez y Mariana Pajón, medallistas olímpicos colombianos. / Tomada de las redes sociales de Mariana Pajón

Como buena parte de Colombia, la triple medallista olímpica Mariana Pajón quedó indignada por lo sucedido el pasado 2 de agosto durante la última pelea de Yuberjén Martínez frente Ryomei Tanaka.

Si bien el nacido en Turbo, Antioquia, logró doblegar a su rival en el ring, forzándolo a salir en silla de ruedas de la arena, los jueces del encuentro le concedieron la victoria al japonés en lo que ha sido una de las decisiones más cuestionadas de los Juegos de Tokio, por lo que la bicicrosista antioqueña decidió organizar una colecta en beneficio del boxeador.

Así lo anunció la ganadora de la medalla de plata en la modalidad de BMX de carreras de los actuales Juegos Olímpicos por medio de una transmisión en vivo realizada a través de su perfil en Instagram, en la que aprovechó para hablar con el ‘Tremendo’ Martínez sobre lo sucedido, y los esfuerzos que tiene que hacer para sacar a su familia adelante, por medio del deporte.

“Esto no es charlando, el robo es del siglo y todos lo sentimos así”, comenzó diciendo Mariana, reconociendo que si bien no conoce mucho del apartado técnico del boxeo, sí fue visible que Yuberjen tuvo mayor control sobre la pelea, recordando que ha visto entrenadores y expertos internacionales que reconocen la victoria del deportista de 29 años. “Lastimosamente tu deporte es con jueces, pero a veces se pasan, y no es justo”, agregó.

“Lo que pasó fue un robo. Yo soy consciente de cuando gano y cuando pierdo un combate y en ningún momento me sentí perdedor. Ese combate nunca lo perdí porque conecté los mejores golpes desde principio a fin. Si te fijas en los videos, ves cómo se bajó ese muchacho de tanto recibir, en el primer asalto yo le conecté más de 100 golpes, en el segundo aproximadamente unos 50 o 60 golpes y él si mucho me dio dos. En realidad no sé qué estaban viendo los jueces, estaban viendo YouTube o chateando pero en la pelea no estaban”, relató el boxeador.

Tras hablar de la pelea, la bicicrosista recordó que no es fácil llegar hasta los Juegos Olímpicos, señalando que se trata de un esfuerzo de cinco años, cargado de sacrificios personales, físicos y hasta familiares. En ese sentido, Martínez comentó: “Yo tengo 2 hijos, pienso que mi familia depende de esto y lo que nos da el Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico es por nuestros resultados y la verdad es muy lamentable lo que ha pasado conmigo en estos momentos. Nos levantamos a las 5:00 a. m. todos los días y entrenamos tres veces al día. Nos preparamos cinco años en este ciclo, cinco años lejos de tu familia y tus hijos?”, dijo, reconociendo que le daban ganas de llorar.

Así, y tras apuntar que lo que hace Yuberjen es recibir golpes para sostener a su familia, Mariana anunció la creación de una campaña en el portal mypodium.co para que todos aquellos que lo deseen, hagan una donación al ganador de la medalla de plata en la categoría mini mosca de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Se trata de una iniciativa que cuenta con el apoyo de la fundación de la campeona del BMX y otras entidades como PayU.

“Para que nosotros como colombianos, que sabemos tu esfuerzo y tu dedicación, y lo que te quitaron, que no solamente es el orgullo de una medalla sino la oportunidad de vida para sacar a tu familia adelante, te podamos colgar esa medalla a ti. Yo sé que Colombia se une para cosas muy grandes y estamos listos para ayudarte a ti y a más colombianos porque yo sé que a Ingrit (Valencia) fue un caso muy parecido y muchos deportistas que en este momento se matan entrenando para devolverle algo a su familia”, dijo Pajón, señalando que se trata de algo que Yuberjen se merece, no sólo por sus logros deportivos, sino por ser “la alegría de la selección”, al siempre buscar traer risa al grupo de colombianos que viajó a Tokio.

Todo lo que hay que hacer es entrar al enlace https://mypodium.co/yuberjen-martinez/ y dar click en el botón de ‘Donar’, con una mecánica idéntica a la que emplean las pasarelas de pago que se usan para hacer compras en línea. El portal presenta tres metas claras: 95 millones de pesos para una medalla de bronce, 127 millones de pesos para la de plata y 215 millones de pesos para la de oro. Al momento de la publicación de este artículo, los colombianos ya habían donado 12.093.164 pesos.

