“La medalla es para mi país”: Anthony Zambrano tras llevarse la medalla de plata en los Juegos Olímpicos

Tokyo 2020 Olympics - Athletics - Men's 400m - Final - Olympic Stadium, Tokyo, Japan - August 5, 2021. Anthony Jose Zambrano of Colombia celebrates after winning silver REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Anthony Zambrano grabó su nombre en la historia de los Juegos Olímpicos para Colombia al ganar la medalla de plata para Colombia en los 400 metros planos de Tokio 2020. El atleta colombiano cruzó en el segundo lugar la línea de meta con un tiempo de 44.08 segundos.

Zambrano se convierte en el primer deportista hombre de Colombia en ganar una medalla olímpica en una prueba de velocidad de Atletismo. Anteriormente, Ximena Restrepo ganó también plata en la prueba de los 400 metros de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Tras finalizar las justas, Anthony Zambrano le dedicó la medalla a su madre y a Colombia. “A mi mamá le digo, solamente, que la amo mucho, se lo prometí en su cumpleaños y acá estoy. Yo lo hago todo por ella”, mencionó el deportista. Y añadió que: “Ella me dijo que corriera, que ya ella se iba a tranquilizar. Por eso, la dedicatoria es para mi madre y para mi país”.

Además de dedicarle este triunfo a los colombianos y a su madre, Zambrano le confesó a Caracol Sport que: “No somos personas económicamente bien, yo he luchado en mi vida, a los 23 años he luchado la vida. Pero yo vine a la vida a quitar los récords que hay en mi país. Primera vez en la historia de una medalla de plata en los Juegos (en atletismo hombres) y seguirán más registros”.

Y al hablar específicamente sobre haber dedicado este nuevo logro a los colombianos dijo que: “Muchas gracias a mi país, es un orgullo representar a mi país, es una alegría a mi país, es una muestra de que sí se puede salir adelante. Todo es por la disciplina, la dedicación, el esfuerzo y si te entregas a Dios”

Para finalizar, el atleta colombiano contó que no fue fácil todo este camino hasta llegar a la presea en los Juegos Olímpicos de este año. “Gracias a Dios se dieron las cosas, sé que me lo merezco, este año ha sido el peor, estuve a punto de dejar esto de los Juegos, tuve muchas lesiones, un año afuera de mi país, fuera de mi madre. Pero lo ganamos, por mi madre. Tuve un dolor fuerte en mi cuádriceps, pero mi entrenador me dijo que fuera y corriera. Cumplimos el objetivo y darle una medalla a mi país porque tenemos pocas medallas”.

Por otro lado, en entrevista con Noticias Caracol, Miladis, la madre del nuevo medallista colombiano confesó todo lo que siente tras este nuevo y gran logro de su hijo. Además, contó ciertos detalles de una conversación que tuvo con Anthony Zambrano.

“Siento una felicidad enorme. Me dijo que me cuidara mucho, que me quería encontrar sin estar en el hospital. Se lo prometí y aquí estoy, como una guerrera como él. Me ha dado la felicidad más grande del mundo. Me dijo que quería celebrar conmigo y lo haremos. Celebraremos este triunfo y mi cumpleaños, sobre todo lo que ha hecho por Colombia porque quiere mucho a su país”, dijo para Caracol Noticias.

Y posteriormente añadió que: “Fue emocionante. Solo de verlo, me da felicidad y por eso, lloraba desde antes que corriera. No tengo palabras para describir lo que siento”.

Para finalizar, la madre de Zambrano contó cuáles fueron sus palabras hacia el deportista colombiano, antes de dar inicio de la prueba de los 400 metros este jueves. “Me dijo que se sentía bien, tranquilo, relajado y listo para colgarse la medalla. Le respondí que así sería porque ese era el sueño de ambos. Espiritualmente, estuve con él”.

Por otro lado, las redes sociales se llenaron de mensajes y comentarios apoyando y hablando del atleta oriundo de Maicao, La Guajira. Dentro de estas publicaciones se leen varios comentarios de artistas y figuras públicas, asimismo como varios colombianos orgullosos del triunfo de Zambrano.

Estos son algunos de los comentarios que se encuentran en redes sociales:

“Los colombianos más importante del verano de 2021. Par de guajiros. Luis Díaz y Anthony Zambrano”.

“Anthony Zambrano hace historia y se convierte en el primer colombiano hombre en estar en el podio olímpico de los 400 metros. Se llevó la plata”.

“Me quedé sin voz, pero ‘quélihace’. Gracias, Anthony Zambrano”.

“Creo que esta es la medalla más importante en la historia del deporte colombiano”.

Por su lado, la cantante Adriana Lucía confesó que había llorado con la victoria del atleta y trinó que: “Anthony Zambrano, nacido en Maicao. Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio. Esto es tuyo y de los que creyeron en ti. Estamos festejando y llorando de alegría por la inspiración que eres”.

Ahora, el periodista y el escritor Mauricio Silva escribió en su cuenta de Twitter que: “¡Sí! ¡Histórico! Plata para Colombia. El atleta colombiano Anthony Zambrano logró la medalla de plata en la final de 400 metros planos. Es el primer hombre colombiano en llegar a una final olímpica de velocidad y ganar una medalla. ¡Sí!”.

El futbolista Radamel Falcao García también felicitó a Zambrano por medio de sus redes sociales. “Felicitaciones Anthony Zambrano!!! Hiciste historia. Qué momento y qué emoción!”.

Por su parte, el medallista colombiano también escribió en su cuenta de Twitter un corto mensaje para su madre y el país. “¡Para ti madre, te amo! Este logro se lo dedico a 50 millones de Colombianos. ¡Todo es posible!

Seguir leyendo: