Alianza Petrolera derrotó por la mínima a Millonarios en Copa Colombia

Alianza Petrolera derrotó por 1-0 a Millonarios en el partido de ida de la fase 3 de la Copa Colombia, con anotación de Jairo Gabriel Molina, en el inicio del segundo tiempo tras un error en defensa de los “Embajadores”.

Pese a la desventaja, Millonarios salió a buscar el empate pero no aprovechó la diferencia de contar con dos hombres más en la cancha, resultado de la expulsiones de James Sánchez y Santiago Aguilar.

Alianza Petrolera, cuya campaña en la Liga BetPlay lo tiene de protagonista en los ocho, se mantuvo defensivamente pero mostró poco de lo que hace gala en el campeonato regular.

El partido de vuelta en Bogotá, programado para el 18 de agosto, tendrá a Millonarios con la obligación de ganar si busca una plaza en la Copa Libertadores de 2022.

Esto dijo Alberto Gamero, técnico de Millonarios tras la derrota en Barrancabermeja

Para Gamero, la derrota ante Alianza Petrolera dejó un sabor agridulce: la superioridad del “Embajador” no tuvo un reflejo en la cancha, pese a que mostró empuje para remontar el marcador.

Además, el técnico incorporó nuevos valores a su esquema como Márquez, o Llinás, con miras a darle “rodaje” a ambos jugadores para los siguientes compromisos del equipo, uno de ellos el clásico bogotano con su rival de patio, Independiente Santa Fe.

Consideró que ambos jugadores fueron “incisivos” al ingreso pero que les faltó redondear ese empuje en un resultado favorable para el equipo. Motivo por el que Gamero reflexionó sobre una derrota que lo obligará a afinar al equipo para los siguientes compromisos:

Me parece que perder no es bueno, pero el andamiaje del partido fue bueno. No es pensar que Alianza jugó con 9 hombres. Con 9 hombres pudimos hacer gol, encontramos un excelente arquero como Chunga. Me gustó que el equipo no fue a pelotear. Es un resultado abierto, ojalá podamos aumentar y pasar la llave