Hijo de María Fernanda Cabal se lanzará al Congreso pero no por el Centro Democrático Foto: Instagram

A pesar de que días atrás, el hijo de Maria Fernanda Cabal, Juan José Lafaurie, hubiese negado que tenías aspiraciones políticas, se conoció que el joven sí está en negociaciones para hacer parte de uno de los partidos políticos del país y no es el Centro Democrático, como era de esperarse, por la cercanía de su madre.

En una entrevista con La W, el presidente del Directorio Nacional Conservador, Omar Yepes Alzate, confirmó que el 3 de agosto, en un restaurante en el norte de Bogotá, se encontró con Lafaurie, y que este le manifestó que se sentía muy identificado con el partido político tanto que podría hacer parte de él si se le brinda la oportunidad. Sin embargo, no se llegó a negociar si se metería al joven en las candidaturas al Congreso de la República en el año 2022.

Sin embargo, Revista Semana, aseguró que el mismo Juan José les confirmó que, por ahora, solo tiene cabeza para pensar en la campaña presidencial de María Fernanda por ende no tomará ninguna decisión política al respecto, esto porque siente que puede afectar lo que pase con su madre en las urnas y no está dispuesto a poner en juego el trabajo que ella viene haciendo. Lafaurie, se encuentra en este momento en octavo semestre de derecho en la Universidad Javeriana y hace parte del grupo de abogados de Jaime Lombana.

El Partido Conservador aún no define sus listas al Congreso de la República para el año 2022. Pero la expectativa se abrió luego de que se conociera la cercanía del joven con el director del mismo.

El repentino cambio de opinión:

Días atrás, desde la emisora Blu Radio, se había asegurado que el joven tenía aspiraciones políticas como su madre, sin embargo, a través de su cuenta de twitter, aseguró que esto era mentira e inclusive inició una discusión con Camila Zuluaga, periodista de la emisora.

“No, Camila Zuluaga, yo no voy a aspirar al Congreso. Mi familia no es una monarquía en la que se heredan cargos. Entiendo que tu forma de hacer periodismo sea con #FakeNews, pero no digas cosas sobre mi sin al menos confirmar”, expresó el joven estudiante de derecho.

Trino de Juan José Lafaurie

Lafaurie, quien estudió en el exclusivo colegio Anglo Colombiano de Bogotá, protagonizó una impactante pelea al interior de un ‘prom’ escolar en 2016.

De acuerdo con el reporte de El Espectador, el joven asisitó a la fiesta del colegio Los Nogales en el Hotel Tequendama, siendo aún estudiante de penúltimo año de bachillerato. Con 17 años, se peleó con el hijo del dueño de la empresa Simoniz, Francesco Fasanelli, de 18, por haber aparecido en la fiesta con su exnovia.

De acuerdo con el diario, por la golpiza, Fasanelli fue otorgado con 35 días de incapacidad. Esta información llegó a oídos de Cabal y causó polémica en medios nacionales.

Sin embargo, ahora tiene una sólida figura en redes sociales, en donde aparece en fotos posando con su novia, la modelo Nathalia Llinás y donde respalda todas las decisiones de su mamá. Además es noticia por sus fuertes declaraciones frente a la situación del país.

