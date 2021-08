Fotos |“Eres Jessica Cediel mejorada”: seguidores de Valeria Giraldo Toro destacan en redes sociales su parecido con la presentadora

Tomada de Instagram @jessicacedielnet y @valeriagiraldotoro

Después de haberse dado a conocer por cuenta de un reto en el que mencionaba en su cuenta de Twitter: “Porque el público lo pide. Jajaja. Si Leo Castro mete un gol en liga, me pongo la diez; subo una foto a mi perfil de Instagram”, Valeria Giraldo Toro volvió a las redes luego de que la expresentadora de los ‘Bingos Felices’ buscó entre las fotos de sus seguidores a quien más se parecía a ella, según informó RCN Radio.

Recientemente, varios internautas, de los 8.4 millones que siguen a Jessica Cediel en su cuenta de Instagram, se percataron del parecido que tiene con la joven paisa de tan solo 21 años de edad, en particular, los rasgos de su rostro y los labios, por lo que aseguraron que se trataba de la doble exacta de la presentadora.

Según indicó RCN Radio, la imagen fue publicada a través de las historias de Instagram de Jessica Cediel y se trataría de la joven nacida en Medellín, que según indica en sus redes sociales, es abogada de profesión, especializada en Derecho Público. Una de las curiosidades que ha llamado la atención de los seguidores de la paisa, es que ella ha indicado en repetidas ocasiones que no se ha realizado ninguna cirugía y que su belleza es completamente natural, contrario a la presentadora bogotana, que tiene operado el busto y un procedimiento en su cola con biopolímeros, que puso en riesgo su salud.

Valeria Giraldo ya tiene más de 155.000 seguidores en su cuenta personal de Instagram, donde deja a la vista los viajes que realiza, algunas instantáneas con sus looks y distintas imágenes de situaciones en las que participa robándose algunos suspiros y unas cuantas miradas por la innegable sensualidad que transmite en cada una de sus publicaciones.

Algunos de los comentarios que han dejado en sus publicaciones son: “Eres Jessica Cediel mejorada. Te voy a pedir un autógrafo”, “Eres muy hermosa”, “Eres idéntica a Jessica Cediel”, “Pareces la doble de Jessica Cediel”, “Guapa”, entre otras reacciones.

Jessica Cediel sufrió por el calor de Tokio

La presentadora, que dejó su trabajo en ‘Bingos Felices’ por ir cumplir otro de los retos de su vida profesional, transmitiendo desde Tokio algunos acontecimientos en los Juegos Olímpicos, ya está a punto de cumplir tres semanas en Japón, donde trabaja como parte del equipo de Telemundo Deportes cubriendo las justas deportivas.

Sin embargo, fue hasta hace unos días que la capital nipona le dio “la bienvenida”, tal y como ella misma lo calificó.

“Yo sé que estaba muy perdida y he recibido muchos mensajes de ustedes preguntando si estaba bien, y les cuento que vuelvo porque ya estoy bien. Tokio me dio la bienvenida, acá está haciendo mucho calor y, como les he dicho las temperaturas son muy altas, me dio un heat exhaustion (...) Me tocó parar, obviamente bajo supervisión médica”, comentó Jessica Cediel.

Y además agregó: “Es una vaina super rara que da de la nada y si uno no la trata a tiempo sí puede terminar siendo peligroso, entonces gracias a Dios todo se trató bien y me mandaron mucho reposo para que el cuerpo se recupere, pero todo está bien y estoy recargando batería para volver con más”.

