“Están viviendo en Marte”: Alberto Linero a quienes creen que las protestas solo fueron vandalismo

Alberto Linero por mucho tiempo fue reconocido como sacerdote por los colombianos, pero en 2019 decidió dejar de lado el camino del celibato y prefirió convertirse en el líder espiritual. En ese momento, manifestó que para poder lograrlo necesitó de firmeza, honestidad y transparencia para llevar su vida con claridad.

Recientemente, Linero concedió una entrevista al portal Ultima Hora Colombia en el que compartió algunas de sus reflexiones sobre lo que él considera que es el amor, la vida, la orientación sexual y, además, habló de la política nacional.

El ‘Padre Linero’, como es conocido por millones de colombianos, mencionó que el paro nacional fue producto de la inconformidad que sienten los jóvenes en el país, “Es válida, justificada y legítima, este país se merece las protestas y en eso no tengo ninguna discusión”. Asimismo, indicó que el manejo dado a las marchas por parte del Estado fue equivocado, porque sí hubo abusos.

Otra de las reflexiones que compartió el líder espiritual fue la siguiente: “¿que hubo vándalos?, también, una de las tragedias fue que quisieron confundir protestas con vandalismo y la enseñanza que me dejó es que el camino tiene que ser político, nunca violento”.

De otra parte, al preguntarle sobre su opinión acerca de aquellos que indican que la protesta social no existe, sino que todo lo quieren reducir a temas de vandalismo o en mayores términos, a un terrorismo desmedido que se plantea desde otros escenarios políticos, la respuesta de Linero fue: “le digo a esas voces que están viviendo en Marte, que están viviendo en Venus, pero en el país en el que yo vivo, insisto, las protestas son justificadas y legitimas, aquí hay con que estar inconforme”.

Aseguró también, que el país enfrenta casos de corrupción y de inequidad de grandes magnitudes y aprovechó para invitar a todos aquellos que no conocen la realidad del país en el que viven a que abran los ojos y la mente, que, por estar defendiendo una ideología política, terminan negando una realidad que enfrentan las zonas más apartadas del territorio nacional.

Acerca de la posición que tiene el líder espiritual en las elecciones que se avecinan, puntualizó que espera que venga alguien de centro, una persona que defienda las características de la economía colombiana y también, que entienda la necesidad de la inversión social. “Espero a alguien que entienda que la paz se construye desde el diálogo y que ya tenemos mucho adelantado, espero a alguien capaz de construir desde el centro, no desde los extremos”.

Ahora bien, cuando fue interrogado por su posición sobre el hecho del abstencionismo religioso en la iglesia Católica, habló a los espectadores diciendo: “porque no damos testimonio, porque los católicos no damos testimonio, el catolicismo debe ser una praxis de vida, unas opciones diarias y no un legalismo, ni un moralismo y mucho menos fanatismo, la gente se desencanta de la incoherencia”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO