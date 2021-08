“Me hicieron perder unos 100 mil o 200 mil votos”: Gustavo Petro sobre polémica por variante Delta

En la imagen, Gustavo Petro senador colombiano. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

Este domingo el senador Gustavo Petro se refirió a la polémica que levantó el pasado viernes por un trino en el que aseguró que las vacunas no sirven contra la variante delta del covid-19. En un en vivo con el también congresista Gustavo Bolívar y el periodista Sergio Barbosa, Petro afirmó que por esa situación perdió al menos 100 mil votos.

“Un gobierno en cualquier país del mundo debe proteger a su población y eso no está sucediendo y por eso, a costo de perder votos, porque me hicieron perder bastantes, unos 100 mil - 200 mil, quizás, pero por votos uno no puede silenciarse”, afirmó.

Petro continuó diciendo que todo se trata de marketing político y se mostró en desacuerdo con las estrategias. “Esa táctica del marketing político, que es transformar al político en una mercancía, no me gusta, entonces ponerlo a hablar de acuerdo a los gustos de los consumidores. Desde el punto de vista de la solución de los problemas es un virtual engaño a la sociedad”.

Luego dijo que en Colombia siempre sale perdiendo quien denuncia hechos y no los señalados, recordando los debates de parapolítica que se dieron en la primera década de los 2000 en el Congreso.

“Cuando hice los debates de parapolítica encontré lo que fue un descubrimiento doloroso, no me imaginaba que fuera así, que la sociedad colombiana castiga no al culpable del paramilitarismo sino al que la denuncia. Castiga al mensajero, no al mensaje”, señaló Petro. Además, también volvió a admitir que el trino quedó mal escrito y eso fue lo que provocó toda la polémica.

Petro escribió: “Muy mala noticia que implica un cambio total de la política de salud y económica. Las vacunas no sirven para el virus covid- delta , según primeras investigaciones. Se propaga más rápido. Ya está en Colombia. El debate de salud debe reanimarse”.

Afirmación que inmediatamente fue cuestionada por médicos y demás expertos en salud que insistieron en que todas las vacunas de las que hoy dispone Colombia, ayudan sin duda a prevenir la hospitalización y la muerte de colombianos que se contagien así sea de la variante Delta.

La red social también catalogó el mensaje y lo marcó con la siguiente frase: “Este Tweet es engañoso. Obtén información sobre por qué los funcionarios de la salud recomiendan una vacuna para la mayoría de las personas”.

Twitter además vinculó al mensaje un link que lleva a una información sobre la vacunación contra el covid-19 que asegura que ensayos demuestran que las vacunas disminuyen la gravedad de la enfermedad y su mortalidad.

“Científicos, médicos y expertos en salud dicen que las vacunas contra la covid-19 son casi 100% efectivas en prevenir enfermedades graves y muertes, según datos de los primeros estudios realizados. Esto incluye vacunas con tasas de eficacia más bajas, lo que refleja qué tan bien funciona la vacuna en un entorno controlado y no tiene en cuenta la capacidad de la vacuna para prevenir enfermedades graves. Expertos en enfermedades infecciosas también recomiendan la vacuna contra el virus para reducir los riesgos de infección y protegerse frente a las variantes”, se lee en la plataforma

Si bien es cierto que la variante Delta tiene presencia en Colombia y en otros 93 países alrededor del mundo, y sí, es más transmisible que otras mutaciones de la enfermedad, lo que no es verdad es que las vacunas no sean efectivas frente a ella, como lo dijo Petro.

Publicaciones en diversas revistas científicas como The Lancet y New England Journal of Medicine, tanto como anuncios de las mismas farmacéuticas, aseguraron que las vacunas Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson, todas en existencia en el país, son efectivas aún contra la variante Delta. La vacuna Sinovac es la única de la cual no se tiene información certera sobre efectividad frente a la nueva mutación.

