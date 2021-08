Denuncian que exabogado de Alejandra Azcarate y Álvaro Uribe tiene denuncias por abuso y acoso sexual

Captura de video, Alejandra Azcárate / Instagram

Este lunes el activista político Beto Coral denunció a través de uno de sus videos en YouTube que el abogado Guillermo Rodríguez, quien fungía como representante de la actriz Alejandra Azcarate, tiene procesos ante la justicia por abuso y acoso sexual.

La misma artista confirmó que Rodríguez iba a tomar la vocería en las demandas que pretende adelantar contra varios medios de comunicación por injuria, calumnia y daño al buen nombre dado el caso de una avioneta que fue incautada con cocaína y en la cual aparece su esposo, Miguel Jaramillo, como representante legal.

En un video publicado hace unos días, Azcarate dijo: “Yo espero que Guillermo Rodríguez prospere con eso, tiene que ser así, es lo justo”, haciendo referencia a las acciones judiciales en contra de dichos portales de noticias que la señalaron directamente a ella como culpable o, al menos, como cómplice de lo sucedido.

Coral afirma en su video que las víctimas en los procesos contra Rodríguez lo contactaron y compartió unos pantallazos de las citaciones que ha hecho la Fiscalía por denuncias de violencia intrafamiliar. El activista dice que incluso el hombre ha recibido medida de aseguramiento por algunos hechos relacionados.

“La víctima ha solicitado medidas cautelares de protección y hay un menor de edad de por medio”, señaló agregando que al menos otras tres mujeres llevarían procesos en contra del abogado y dicen tener más testimonios que todavía tienen miedo de hablar. “Algunas de ellas afirman que siempre porta un arma y con esta constriñe y obliga a sus víctimas a tener sexo con él”, especificó Coral.

También se conoció un documento en el que el mismo Guillermo Rodríguez presentó una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara contra el exmagistrado José Luis Barceló por prevaricato, fraude procesal y soborno en el caso de Álvaro Uribe Vélez.

Después de la denuncia de Coral, la actriz publicó en su cuenta de Twitter el nombre de un nuevo abogado que llevará el proceso contra los medios de comunicación. “A partir de hoy frente a las acciones legales que interpondré contra varios medios de comunicación por fake news, calumnia, injuria, difamación, daños y perjuicios cuantificables a mi marca, mi ÚNICO representante con poder firmado es el Dr. Emilio Restrepo Villegas”.

Antes de ser apartado de esas responsabilidades, Guillermo Rodríguez en diálogo con KienyKe.com señaló que interpondrán acciones legales en contra de quienes se han dedicado a difamarla y calumniarla, especialmente, a periodistas y medios de comunicación.

“Teniendo en cuenta que Alejandra Azcárate es una marca registrada y que ella no tiene ningún vínculo ni es sujeto procesal en este caso, nos dimos en la penosa obligación de iniciar unas acciones legales junto a una medida de protección para que dejen de manosear su nombre”, manifestó Rodríguez.

Asimismo, el entonces abogado de la comediante aprovechó para dejar claro que Azcárate no tiene ningún tipo de participación en los hechos que son materia de investigación, razón por la cual no debería ser perjudicada. De acuerdo con Rodríguez, la marca y actividad empresarial de la bogotana se ha visto afectada por cerca de cuatro mil millones de pesos.

“Y es que así estuviera el esposo de Alejandra Azcárate sí estuviera vinculado a esta investigación, cosa que no es así, ella no tiene nada que ver en esto. Los delitos de sangre no existen. A mí me parece que es un poco injusto y se tiene que reparar a las personas que han sido mancilladas de esta forma”, sostuvo el abogado.

Tras la polémica desatada por el video publicado en redes, la actriz y comediante contestó, tanto a quienes la criticaron como a quienes le enviaron mensajes de apoyo y cariño.

