Si va a viajar desde Colombia al extranjero, tenga en cuenta las restricciones por la variante delta

Tenga en cuenta todas las restricciones que hay en los aeropuertos por la variante delta REUTERS / Luisa González

Debido a la nueva cepa de covid-19 que se conoció en el mundo, varios de los aeropuertos han puesto diferentes restricciones para los viajeros. En cada uno de los países y/o regiones declararon que hay medidas que todos los ciudadanos y turistas deben cumplir para poder ingresar. Si desea viajar, antes de hacerlo, verifique que pueda cumplir con las nuevas medidas y así evitar que pierda el vuelo o que tenga que devolverse.

Este e un recorrido por los principales lugares del mundo y sus nuevas restricciones para colombianos:

Estados Unidos:

Para ingresar se debe presentar una prueba de covid-19 con resultado negativo de menos de 72 horas, esta puede ser una PCR o de Antígenos, adicional, es necesario presentar un formulario de declaración y certificación de que la persona que ingresa no esta infectada con la enfermedad. Todos los papeles junto a la visa obligatoria de ingreso.

Italia:

Los viajes de ingreso a Italia por parte de extranjeros solo están permitidos por motivos imperiosos o de urgencia. Los viajes para turismo están temporalmente cerrados y restringidos tanto para colombianos como par quienes hayan estado en Brasil, India, Bangladés o Sri Lanka en los últimos 14 días.

España:

El Ministerio de Relaciones Exteriores de España anunció el cierre temporal de ingreso de viajeros por turismo y estudio desde el 27 de julio, medida que se suma a la cuarentena de 10 días previamente decretada. Adicionalmente, se debe presentar el certificado de vacunación, con una vacuna aprobada por las autoridades sanitarias de la UE, al entrar al país.

“Se ruega que todos estos supuestos se consulten previamente, acompañados de la documentación justificativa correspondiente, a la dirección de correo siguiente: cog.bogota@maec.es Desde esta dirección de correo, se consultará con el Ministerio del Interior, y se responderá oportunamente”, señaló el ministerio.

Los ciudadanos de terceros países, es decir no españoles ni ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea ni de los países mencionados, que viajen en tránsito a su destino final, podrán realizar el tránsito aeroportuario siempre que tengan billete de conexión confirmado, no permanezcan en el Aeropuerto de Barajas más de 24 horas y la escala no implique cambio de terminal que suponga entrada en territorio nacional.

Japón:

El país mantiene errada su frontera para los viajes por turismo o visitas no esenciales.

Francia:

El gobierno francés solo permite la entrada a su país únicamente a los viajeros esenciales que no puedan aplazar su ingreso. Además deben presentar un certificado de vacunación internacional con los biológicos aprobados por la Unión Europea.

La nueva norma establece que se debe permitir el embarque de los viajeros que en el país de origen no presenten prueba PCR cuando estos manifiesten verbalmente que tuvieron dificultades para practicársela o para obtener el resultado en el término exigido previo al vuelo. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Alemania:

De acuerdo con la Embajada de Alemania en Colombia, al momento de ingreso al país se debe presentar una prueba de covid-19 negativa, un soporte de vacunación reconocido(estas son las vacunas aceptadas por el país germano AstraZeneca, Biontech/Pfizer, Johnson & Johnson o Moderna) o una prueba que muestre que la persona se ha recuperado de la infección.

Canadá:

Al igual que en los países anteriores Colombia esta en la categoría de países rojos por lo que para ingresar al país, los viajeros deberán haber recibido dos dosis de una vacuna autorizada por Health Canada al menos 14 días antes y estar libres de síntomas.

“El 9 de agosto entrarán en vigor importantes cambios en la frontera para permitir que los estadounidenses y los residentes permanentes que viven en Estados Unidos completamente vacunados entren a Canadá por razones no esenciales”, dijo la ministra canadiense de Salud, Patty Hajdu, durante una rueda de prensa la semana pasada.