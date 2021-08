Liss Pereira y Ricardo Quevedo: así comenzó su historia de amor

Foto tomada de Instagram @LissPereira

Han pasado casi cinco años desde que se confirmaron los rumores sobre la relación entre Liss Pereira y Ricardo Quevedo. Desde entonces, la pareja se ha mantenido como una de las más estables en el entretenimiento colombiano e inclusive en 2018 celebraron que se agrandó la familia.

Sin embargo, estos comediantes han vuelto a gozar de gran atención mediática, gracias a la participación que ha tenido la comediante en el programa ‘Masterchef Celebrity’, de RCN Televisión. Motivo por el cual también han ganado nuevos seguidores que se preguntan sobre cómo comenzó esta historia de amor.

En ese sentido, es clave recordar que Liss Pereira y Ricardo Quevedo se conocieron hace 11 años gracias a la comedia y, posteriormente, comenzaron a colaborar juntos profesionalmente. De hecho, cuando admitieron que estaban comenzando a salir (noviembre de 2016), ambos se encontraban trabajando en un proyecto independiente llamado ‘Cinco minuticos más’, cuyos capítulos están disponibles a través de Youtube.

“Nos enamoramos hablando, fuimos amigos y creo que así nació. De alguna extraña y mágica manera pegamos y nos queremos mucho”, afirmó la mujer de 35 años en una de sus publicaciones de Instagram.

Mientras que en una entrevista hecha por Bluradio, en agosto de 2020, Liss admitió que ambos se ‘echaron los perros’ durante varios meses, pero fue ella quien sin titubeos ni pelos en la lengua –muy a su estilo santandereano– tomó la determinación de poner las cosas en claro.

“Yo le eché los perros a él y luego él me echó los perros a mí, pero nunca nos terminamos echando los perros en realidad, ¿si me entiendes? Lo que pasa es que empezamos a ser amigos y nos gustábamos. por eso ya después de un tiempo yo le dije: ‘usted me gusta y yo le gusto, ¿por qué no salimos?”, reveló Pereira.

Tras la decisión de compartir sus vidas, Liss y Ricardo han cosechado una seguidilla de triunfos entre los cuales se destaca el rodaje de varias películas juntos y, por supuesto, el nacimiento de su primogénito, al cual poco muestran públicamente para evitarle ser el centro comentarios mal intencionados.

Así lo confirmaron ellos mismos hace un par de semanas a través de una entrevista con ‘Lo sé todo’, en la cual les preguntaron por qué, comparado a otras figuras públicas, son tan escasas las publicaciones de la familia Quevedo Pereira.

“Hay gente que uno no le ha hecho nada y le critica que el acento, que el pelo, que lo gorda, que no sé qué… que los cachetes. ¿Yo por qué tengo que someter a mi hijo a eso?”, explicó la participante de ‘Masterchef’ 2021, haciendo referencia a todos aquellos detractores que suelen despacharse en las publicaciones de los famosos y sus familiares.

¿Liss y Ricardo están casados?

Ninguno de los dos ha confirmado si consagraron su unión en matrimonio y tampoco hay evidencia en sus redes sociales de que se haya celebrado algún evento de este tipo.

Lo que sí se sabe es que desde hace varios años que viven juntos en Bogotá y, a pesar de los rumores que señalan supuestas crisis de pareja, los populares comediantes suelen demostrar en sus redes sociales el amor que los une. Inclusive, fue en estas plataformas que Liss Pereira resaltó el rol que desempeña Ricardo Quevedo como padre.

“Mi papá es un hombre que nos enseñó siempre que hombre y mujer van hombro a hombro y afortunadamente el padre de mi hijo es igual en ese sentido, a como me criaron. Siempre ha sido un buen papá”, concluyó la mujer encargada de darle vida al personaje conocido como ‘Miguelito’.