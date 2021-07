Habló Engell Melody, cantante involucrado en escándalo en el que mujer cayó del balcón de su casa

Secuencia. Mujer se cayó del segundo piso durante una fiesta en Barranquilla. Pantallazos.

Tremendo susto se llevaron los asistentes a una fiesta en el barrio ‘El Recreo’, de la ciudad de Barranquilla, mientras que algunos bailaban al ritmo de Engell Melody; sin embargo, en las imágenes que circularon a través de redes sociales se ve que durante el show del cantante todos disfrutaban del evento cuando de repente se observa a la mujer cayendo al vacío.

En entrevista con ‘Lo Sé Todo’, el artista contó lo que ocurrió en ese momento con la mujer, llamada Greysi García.

“Estábamos celebrando en mi casa el cumpleaños de mi mujer y el de otra miga que se llama Angi. Yo estoy cantando uno de mis discos en ese momento y ya le habíamos dicho ‘Greysi, bájate de la silla que te vas a caer’ y cuando uno está tomado, lo reconozco, se cree Superman que no le pasa nada”, fueron las primeras palabras que dijo el cantante para ‘Lo Sé Todo’.

Además, el artista agregó que sintió un gran temor cuando la mujer cayó del balcón, porque a pesar que cae desde el segundo piso de su casa, este está ubicado a una altura bastante considerable. Sin embargo, pese a que el artista publicó lo que realmente ocurrió, un video de la mujer inconsciente en el piso se viralizó de manera muy rápida, empeorando la situación.

“Acá en Barranquilla comenzaron a especular que mi mujer se había puesto celosa y que mi mujer la había empujado, que el novio estaba ahí y la empujó, que se formó una pelea y ella cayó empujada por la ventana. Dijeron que si Greysi se moría en esa casa iba a haber más de un muerto”, señaló el cantante.

Por cuenta del mal entendido que se generó en torno al accidente, el cantante debió salir a aclarar lo que ocurrió y señaló que afortunadamente él se encontraba grabando en sus historias de Instagram el evento y todo quedó plasmado.

“Yo dije ‘Dios mío, donde no quede grabada la historia y Dios no lo quiera Greysi muere, aquí más de uno detenido y la culpa habría caído sobre el más pendejo que soy yo el dueño de la casa’, pero gracias a Dios quedó grabada la historia y eso como que de pronto me salva a mí de todo este embrollo”, agregó el artista.

Sin embargo, el artista hizo una reflexión minutos después de ver a su amiga inconsciente y solamente pensaba en socorrerla.

“Yo dije se mató, a mí se me vino el mundo encima, yo sentí como si me hubieran arrancado algo por dentro, como si me hubieran vaciado algo por dentro, ahora el problemón va a ser grandísimo”, puntualizó Melody.

Los asistentes a la fiesta llamaron de inmediato a los servicios de emergencia, lo que significo que la joven fuera atendida en la clínica más cercana del lugar de los hechos y milagrosamente, se salvó.

“Como a las 5:30 fue que nos vinimos a dormir, cuando ya nos dijeron que fueron fracturas y golpes que gracias a Dios un milagro, a ella le dieron salida a los dos días. Yo soy muy fuerte y soy muy creyente y lo más importante es que tenemos vida y salud”.

Después del susto, el artista seguirá enfocando sus energías en sacar adelante su proyecto musical que ha decidido entregarse al género popular.

