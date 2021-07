El comentario de Claudia Bahamón que podría ser ‘spoiler’ sobre los próximos eliminados en MasterChef Celebrity

El comentario de Claudia Bahamón que algunos consideran ‘spoiler’ sobre los próximos eliminados en MasterChef Celebrity. Foto: Instagram

MasterChef Celebrity, el programa de cocina que se emite los fines de semana por Canal RCN, es uno de los reality shows más exitosos en las noches de la televisión colombiana. Por esto, los seguidores y fanáticos de las estrellas que participan están muy pendientes a las redes sociales en caso de que se revele información inédita del programa.

Claudia Bahamón, presentadora del concurso, es especialmente activa en Instagram, red social preferida de la mayoría de los participantes. Entre ellos, uno de sus favoritos para replicar es Frank Martínez, reconocido humorista.

El participante publicó, ante sus más de 300 mil seguidores, un recordatorio de su buena relación en el programa con a Emmanuel Esparza, actor español con el que hace buena sinergia. “Me imaginé a Emmanuel en aceite de oliva”, expresó Martínez en el show.

“Emmanuel Esparza es de los grandes parteros que me deja MasterChef Celebrity y probablemente el man más gracioso que había allá. Tiene un humor puramente fino y pues yo lo jodía mucho porque quién lo manda a ser tan lindo”, escribió al pie del video.

Para eso, una seguidora comentó: “Ojalá y no te saquen nunca, por vos es que a uno le dan ganas de ver el programa”. Para lo que Bahamón respondió: “Obvio que lo van a sacar jajajaja todos salen”, comentó.

Publicación de Claudia Bahamón

Evidentemente, es un comentario que asegura que todos saldrán en algún punto cuando el programa acabe. Sin embargo, varios seguidores comentaron que se trata de un ‘spoiler’ sobre quién saldrá este fin de semana.

El programa, posiblemente pregrabado, aún está al aire y los seguidores del mismo aún no tratan el tema como si ya hubiese pasado todo. Por haber hablado en pasado, Martínez aseguró que esperaba un regaño de Bahamón. Y así fue.

Publicación de Claudia Bahamón

“¿En serio? En el colectivo imaginario estamos en presente. Tú aún no sales. Emanuel aún no sale. Es más, ¿salen? No se sabe si sales tu primero o él”, comentó debajo la mujer, continuando con la especulación sobre un posible eliminado en el programa.

Esparza también comentó sobre la emotiva publicación de Martínez: “Qué ganas de juntarnos otra vez, compañero... y reír sin parar! Qué privilegio considerarte mi amigo, Frank”, escribió.

Publicación de Emmanuel Esparza

En el mismo tono, criticando la falta temporal con la que se habla, Bahamón recordó: “se juntan mañana a las 8pm”.

Frank presentó a su novia

En vista de sus cualidades, el comediante paisa ha caído bastante bien entre el público, que está más pendiente de su vida y carrera tras conocérsele más a fondo en el programa de cocina. Ahora, hay un nuevo tema del qué hablar sobre Martínez, pues en las últimas horas publicó una imagen en la que se le ve posar con su novia. “Una vez le pedí noviazgo en una rutina para televisión…#tbt (Throwback Thursday) de amor”, escribió en el pie de foto.

Post en Instagram de Frank Martínez. Foto: @frankelflaco

De este modo, parece ser que el comediante presentó a su pareja sentimental, pues algunos usuarios han expresado su sorpresa. Incluso, Jannin Farias, astrologa venezolana, a quien todos recuerdan principalmente por su trabajo en el ya finalizado programa ‘Muy buenos días’.

Fue así como la astróloga comentó en el post unos emoticones de corazón, sorpresa y caras llorando. Enseguida, Frank Martínez le contestó: “Decime, ¿Qué nos espera?”.

Ahora, respecto al momento en que el comediante pidió ‘el cuadre’, como se dice popularmente, lo hizo durante un show que presentó en 2017. De hecho, tiene el video de la presentación en su IGTV y lo tituló como: ‘Hace 4 años pedí noviazgo por TV’. En ese momento el comediante habla de cuando se empieza a salir con alguien, relaciones y otras cosas sobre el tema. Al final dice:

“Esta rutina va dedicada a ella que ojalá se esté viendo este programa (...) se acuerdan que les dije que la primera salida para que ella me pudiera decir que sí, me dijo: - Lo voy a considerar - Hoy le estoy diciendo delante de la cámara: ¿querés considerar ser mi novia?”.

SEGUIR LEYENDO: