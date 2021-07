El tuit de Julián Román que molestó a Sergio Fajardo por caer en “el facilismo”

Sergio Fajardo y Julián Román. Fotos: Colprensa.

El actor bogotano Julián Román publicó una fotografía en la que se ve al precandidato presidencial Sergio Fajardo junto al exgobernador antioqueño Aníbal Gaviria y al hoy preso por presunta corrupción, el exministro Andrés Felipe Arias.

El post de Román fue en Twitter, donde dejó un mensaje que, al parecer, poco le gustó a Fajardo, quien actualmente enfrenta una investigación en la Fiscalía General de la Nación por su gestión en Hidroituango cuando fue gobernador de Antioquia.

En la foto que difundió el actor se ve a los tres políticos posar sonrientes, mientras que hay un texto en el que se les recuerda los escándalos sobre Reficar, Hidroituango y Agro Ingreso Seguro y los presuntos “billones perdidos” que dejaron esos polémicos proyectos.

Julián escribió “Sume” y, aunque fue un corto y escueto mensaje, ocasionó múltiples reacciones, entre ellas, la del mismo Sergio Fajardo, quien citó el trino, amonestó al actor por su publicación y lo cuestionó diciéndole: “¿Tú también en el facilismo, Julián?”; acto seguido lo invitó a una reunión para aclarar la situación por la que hoy es investigado por el ente acusador.

“Si alguna vez quieres de verdad entender las cosas con mucho gusto te recibo en mi oficina”, expresó Fajardo, quien también hace parte de la Coalición de la Esperanza.

Así sucedió:

Aunque el intérprete no le respondió más al también profesor y matemático, otros cibernautas sí lo hicieron, quienes, al igual que Román, cuestionaron a Fajardo y le dejaron algunas críticas. Sin embargo, como siempre, los adeptos también salieron en su defensa. Estas fueron algunas de las reacciones:

“Facilismo!? Hay que tener coraje para hacerse tan el g**n!”; Profe no se desgaste con clase de personas , y más con este que solo genera odio”; “Pero no te ofendas así Sergio, mira que al menos no puso los artículos periodísticos en los que apoyas a Uribe. Algo es algo”; “Estaremos atentos a la respuesta de Julian Roman”, escribieron los tuiteros.

No es la primera vez que el también entrenador en las artes escénicas se enfrenta a un político de centro y recibe una invitación a debatir como respuesta. Hace tan solo semanas, la senadora del partido Alianza Verde, Angélica Lozano, invitó a Julián Román a debatir por otra de las controversias que rondó a la esfera pública: la sobretasa a la gasolina, de la que Lozano es ponente. Sin embargo, el actor jamás le respondió a la congresista.

Además, el cruce de trinos entre Fajardo y Román se suma a otra de las ocasiones en las que han confrontado por algún tema. En mayo pasado, una supuesta contradicción del exalcalde de Medellín, respecto a su posición frente a las movilizaciones contra la reforma tributaria, se hizo viral en redes sociales después de que el presidente Iván Duque anunciara el retiro del proyecto del Congreso de la República.

“¡Triunfo de la movilización ciudadana! Por fin escuchó el Presidente. Ahora el paso más importante: diálogo amplio y serio con todas las expresiones sufridas, indignadas y adoloridas por las desigualdades y la corrupción”, escribió Fajardo en su cuenta de Twitter, lo que desató una ola de críticas, pues le recordaban al precandidato que antes pensaba diferente.

Julián Román, quien ha asumido una posición política crítica también reaccionó, salió a marchar junto a otros artistas como Alejandro Riaño, y difundió en sus redes sociales denuncias de abuso policial en medio de las movilizaciones, o consignas de las marchas contra la reforma tributaria.

Román retuiteó la publicación sobre Fajardo con un mensaje referente a las elecciones presidenciales de 2022. “(¿)En serio usted le daría su voto a este personaje?”, escribió el actor y logró cerca de 6.000 retuit y más de 13 mil me gusta y Fajardo reaccionó con la siguiente respuesta:

