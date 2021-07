Chichila Navia habló sobre rumores de poliamor con Santiago Alarcón

Foto: Instagram @chichilanavia

Los actores Cecilia ‘Chichila’ Navia y Santiago Alarcón han demostrado ser una de las parejas más estables en la industria del entretenimiento colombiano, pues además de dos décadas de relación, están casados desde el año 2005. Motivo por el cual hay millones de personas al pendiente de su vida personal y familiar, sobre la que suelen dar detalles en sus redes sociales.

Así sucedió en medio de la entrevista que brindó la huilense de 41 años para el medio de comunicación Pulzo, en la cual aprovechó para despejar una duda que rondaba a los internautas desde hace varios días, cuando su esposo dejó abierta la posibilidad de una posible relación abierta o poliamorosa durante una conversación con ‘Diva Rebeca’ .

De ese modo, ‘Chichila’ Navia dejó saber que no le interesa, pues con Santiago le basta y sobra. “Si con uno ya estoy encartada imagínate con dos”, agregó.

Sin embargo, ella no sabía lo que había dicho su esposo y por eso le preguntó al periodista en cuestión por qué tenía esa duda, ante lo cual este respondió que surgía de una declaración hecha por el mismo Alarcón.

“A Santiago no le crean nada. Él es insoportable y, pues yo no sé, nunca he hablado de eso con él”, advirtió Cecilia Navia.

Aunque Navia y Alarcón se conocieron en 1998 y se casaron seis años más tarde, la popular pareja de actores ha figurado en mayor medida durante años recientes a través de las redes sociales y los medios informativos, entre otras cosas, por el activismo político que él desarrolla a través de las plataformas digitales.

Sobre este tema se pronunció la artista recordada por su personaje de ‘Mechas’ en ‘Oki Doki’ en recientes historias y admitió que siente temor por los detractores que gana su pareja al opinar abiertamente sobre su postura política. Por otro lado, advierte que se siente orgullosa y admirada por la labor social que desempeña él a través de redes como Twitter.

“Últimamente me escriben mucho sobre el activismo de mi mijo, señor don esposo, Santiago Alarcón. Que qué pienso, que si no me da miedo, que no están de acuerdo, que sí están de acuerdo, que tan lindo, que tan incendiario, etcétera”, fueron las palabras con la ‘Chichila’ Navia comenzó un mensaje que colgó en su cuenta de Instagram como respuesta a una dinámica en la que se dedicó a responder algunas preguntas de sus seguidores.

Además, mencionó que aunque comparta o no las convicciones de su esposo, resalta su valentía de hablar sin miedo, así como las intenciones que tiene de “aportar un granito de arena con sus palabras a su país”.

“Respeto profundamente sus decisiones, sus convicciones y aplaudo su buen corazón”, concluyó Cecilia Navia.

Un repaso por las carreras de ‘Chichila’ Navia y Santiago Alarcón

El paisa goza de una nutrida carrera actoral que incluye aclamadas telenovelas como: ‘Hasta que la plata nos separe’ (2006), ‘El man es Germán’ (2010), ‘La niña’ (2016), ‘Garzón vive’ (2018), entre muchas otras.

Alarcón sido premiado en dos ocasiones en los Premios India Catalina: la primera de ellas fue en 2012, como ‘Mejor Actor Protagónico de Serie’ por su personaje de ‘Germán Quintero’, en ‘El man es Germán’; y la segunda vez fue en 2019 por la misma categoría, pero en esa oportunidad por ‘Garzón vive’.

Mientras que Navia se ha hecho popular en la pantalla chica por haber hecho parte de recordadas telenovelas como: ‘La Baby Sister’ (2000), ‘La viuda de la mafia’ (2004), ‘El último matrimonio feliz’ (2008), ‘Bermúdez’ (2009), ‘Escobar, el patrón del mal’ (2012), ‘Pa’ quererte’ (2020), entre otras.

Ha recibido tres premios India Catalina como ‘Mejor Actriz Protagónica’ por su trabajo en ‘Escobar’, y dos galardones más como ‘Mejor actriz de reparto’ por ‘Garzón vive’ y ‘Pa’ quererte’.