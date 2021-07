Representantes del Partido Verde piden a Iván Name que renuncie a la Vicepresidencia del Senado

Cinco representantes a la Cámara del Partido Alianza Verde enviaron este 27 de julio una carta al senador de esa misma colectividad Iván Name para solicitarle que renuncie al cargo para el que fue elegido el pasado 20 de julio como segundo vicepresidente del Senado en representación de la oposición ante la mesa directiva.

Name, que fue propuesto por senadores como Angélica Lozano para ese cargo, luego de la derrota que sufrió el senador Gustavo Bolívar tras quedar rezagado por el voto en blanco, aceptó el cargo y fue posesionado ese mismo día en medio de un fuerte debate entre las fuerzas de la oposición.

“El pasado 20 de julio usted fue nominado y designado como segundo vicepresidente del Senado de la República, en medio de una situación que llevó a los miembros de la oposición a tomar una decisión apresurada, mediada por intereses que consideramos deben ceder en favor de la realidad política actual y el fin superior que persiguen las fuerzas políticas alternativas”, se lee en la misiva.

Allí, los representantes hacen claridad de que el estatuto de la oposición establece en el artículo 18°, que las organizaciones políticas declaradas en oposición ocuparán lugares en las mesas directivas de las corporaciones y que aquella organización política que ya haya ocupado dicho cargo no podrá volver a hacerlo, a menos que dicha decisión sea unánime.

Esto en razón de que la senadora Angélica Lozano ya había ocupado el puesto en representación de los verdes y con el apoyo de toda la bancada de oposición, por lo que esa colectividad no podía volver a postular a uno de sus miembros, excepto si esa decisión era consensuada, situación que no se dio ese 20 de julio.

“La decisión tomada de forma unilateral al postularlo a usted para el cargo de segundo vicepresidente desconoce lo señalado por el Estatuto de Oposición”, señalan los congresistas.

Agregan que el partido Alianza Verde, declarado en oposición, ha adelantado un trabajo legislativo y de control político responsable y respetuoso de la ley, y como miembros del partido, “consideramos fundamental que dicha imagen de organización política honesta y ecuánime continúe calando en la opinión pública, motivo por el cual resulta pertinente que usted considere la posibilidad de presentar su renuncia como segundo vicepresidente del Senado de la República y de esta forma llegar a un consenso con los otros partidos de oposición conforme al espíritu de la citada ley”.

Quienes firman la carta son los representantes a la Cámara, Inti Asprilla, Fabian Diaz, Katherine Miranda, León Freddy Muñoz y César Augusto Ortíz.

En medio del debate que se vivió ese día, la representante Asprilla aseguró que su compañera Miranda le había advertido de una “jugadita” que habría planeado el Partido Verde para quedarse con esa segunda Vicepresidencia, que ya había ocupado Angélica Lozano en el periodo legislativo 2018-2019.

“Desde el fin de semana Katherine Miranda me advirtió que iban hacer la jugadita en Senado para quedarse con la Segunda Vicepresidencia a nombre del Verde, me lo volvió a decir ayer por la mañana (19 de julio). Yo le dije: -imposible Kathe no creo que sean capaces de hacer eso-, me equivoque mal”, contó el representante Asprilla.

Por su parte, apenas sucedió lo de la votación en el Senado en la tarde del 20 de julio, Mirand,a a través de su cuenta de Twitter, se despachó contra su propio partido. “El verde actuó mal, no hay excusas para justificar esta bajeza. Al verde no le correspondía asumir la segunda Vicepresidencia, ya la había ocupado con Angélica y la ley es clara. ¡NO TODO VALE!”, argumentó.

