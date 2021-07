“Tenemos un juego hermoso, pero lo estamos destruyendo”: Alfredo Arias, sobre implementación del VAR en la Liga BetPlay

La polémica por la implementación de la video asistencia arbitral (VAR) en el fútbol profesional colombiano sigue creciendo. Una vez finalizada la segunda fecha de la Liga BetPlay II 2021 con el partido entre Deportivo Cali y Deportivo Independiente Medellín que acabó con empate sin goles en el estadio de Palmaseca, el arbitraje del juez Jhon Ospina y quienes estuvieron a cargo de guiarlo no fue del agrado del Deportivo Cali, que se vio perjudicado con los errores.

El punto entre vallecaucanos y antioqueños dejó bastante molesto al director técnico Alfredo Arias, quien se quejó a todas voces por el arbitraje designado por la Dimayor ante el cúmulo de errores cometidos durante el encuentro. Esto dijo el estratega en conferencia de prensa posterior al partido:

Yo ya no aguanto más. El otro día en Santa Fe nos anulan un gol y hoy lo que pasó es fuera de toda lógica. Todo aquel que haya estado en el fútbol más de cinco años sabe que lo que se pitó hoy por el VAR y luego viéndolo el árbitro es increíble. Es totalmente fuera de contexto y fuera de lo que es fútbol. Si se pita falta en ese gol, en la misma jugada están agarrando mucho más a Preciado y Colorado y no se pita nada. El VAR busca, cuando se hace un gol, encontrar algo que no es pero no se busca encontrar el penal. Se supone que esto ayuda al árbitro a buscar cosas