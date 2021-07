Malestar tras la eliminación de Mercedes Pérez: su entrenador no viajó a Tokio 2020 por inconvenientes con Fedepesas

Oswaldo Pinilla, entrenador de Mercedes Pérez, no viajó a Tokio con la delegación de atletas olímpicos

Culminó la presentación de la halterófila colombiana Mercedes Pérez en la categoría de 64 kilogramos femenina de halterofilia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Sin embargo hay malestar extradeportivo en las autoridades deportivas colombianas y particularmente con la Federación Colombiana de Pesas (Fedepesas) pues independientemente del desempeño de Pérez en la cita orbital japonesa, el Ministerio del Deporte junto al Comité Olímpico Colombiano (COC) está en total desacuerdo con inconvenientes de tipo logístico con los que se encararon las justas de Tokio.

Y es que además del escándalo de dopaje que involucró a los halterófilos colombianos y que provocó la disminución de la participación de atletas nacionales que podían ganar medalla, una de las grandes esperanzas estaba depositada en Mercedes Pérez, pesista de los 64 kilógramos que no pudo adjudicarse la presea este miércoles 27 de julio y debió conformarse con el cuarto lugar.

La sorpresa para mal por el resultado fue grande, tanto así que entre llantos se tuvo que despedir de la competición sin lograr una medalla en su palmarés. Este adverso resultado que la dejó fuera del podio es atribuido en gran medida al cambio de entrenador que se hizo desde Fedepesas y que, al parecer, fue hecho en contra de la voluntad de la deportista.

Así lo dio a conocer el vicedecano de la Escuela de Ciencias de la Salud y el Deporte de la Universidad Sergio Arboleda, Miguel Acevedo Rico, quien conversó con la emisora Antena2 y tras haber trabajado durante un tiempo prolongado en el Ministerio del Deporte explicó que el caso de Mercedes involucra a Osvaldo Pinilla, quien fue removido arbitrariamente de su cargo y no estuvo en Japón con ella ni Francisco Mosquera, pesistas colombianos. Esto dijo ante los micrófonos de la emisora radial deportiva:

El caso directo del entrenador de Mercedes Pérez y de Francisco Mosquera (un gran ausente en estos juegos) es Osvaldo Pinilla. Un gran referente de las pesas en Colombia y a nivel mundial, quien fue medallista con Oscar Figueroa en Río 2016. Él siempre estuvo en el proceso de ellos dos, pero desafortunadamente la Federación y sus directivas toman la decisión unos meses antes de estas justas deportivas (Tokio 2020) de cambiarlo

En el ministerio no estuvimos de acuerdo porque íbamos a trancar el proceso que llevaba con ellos, porque un atleta no es solo tema físico sino emocional y en las pesas es muy importante el entrenador… El disgusto que tiene el presidente de Fedepesas con nosotros (exfuncionarios del Ministerio) es porque no estuvimos nunca de acuerdo. Y los atletas como Mercedes y Francisco se nos acercaron y nos solicitaron la contratación de Pinilla; y esto se hizo por parte del Comité Olímpico con recursos del ministerio

El exhalterófilo pereirano Oswaldo Pinilla lleva 11 años como entrenador nacional de mayores en el alzamiento de pesas que ha puesto a Colombia en lo más alto del deporte a nivel mundial y regional / (Comité Olímpico Colombiano).

También dio sus impresiones sobre el manejo de la situación por parte de William Peña, presidente de Fedepesas, quien no habría aceptado llevar a Pinilla a las olimpiadas de Tokio:

Hicieron la solicitud de que él (Oswaldo Pinilla) pudiera ir a Tokio para estar con Mercedes, pero el presidente de la Federación no acepto llevar a Pinilla... Y hoy vimos con sorpresa en el evento que estaba el presidente de la Federación presente y no el seleccionador nacional. Esto hace parte del no logro de Mercedes Pérez en el podio (de Tokio), porque el entrenador es vital

No entendemos qué hace el presidente de la federación en la competencia y no el seleccionador. Siempre le recalcamos al presidente que los protagonistas no son los directivos, sino los deportistas y sus entrenadores… Mercedes siempre estuvo muy incómoda, no por el nuevo entrenador, sino por el cambio de proceso. Ella nos hizo la solicitud de contratar a Pinilla con recursos del mnisterio, pero la desmotivación fue cuando no lo apoyaron para que él estuviera con ella en Tokio y ella quedó muy dolida, día a día nos hacía la solicitud

Luis Carlos Arrieta, quien fue asistente de Pinilla, fue el entrenador que en última instancia viajó a Tokio, lo cual fue un factor fundamental para no lograr la anhelada medalla. Sin embargo Miguel Acevedo insiste en que no entiende cómo siendo Fedepesas una de las entidades deportivas que más recibió recursos por parte de MinDeporte, no llevaron al entrenador que estuvo en el proceso de preparación de Mercedes Pérez antes de viajar a Asia.

SEGUIR LEYENDO: