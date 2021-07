La razón por la que Silvia Corzo se retiró de los noticieros y en qué trabaja ahora

Silvia Corzo para 'Cuatro Caminos' de RCN

Desde hace unos años, la periodista y presentadora Silvia Corzo salió de las pantallas de la televisión a las cuales le entregó 15 años de su vida, pero este fin de semana en el programa ‘La Red’ de Caracol, la bumanguesa contó por qué se alejó de los noticieros.

En la entrevista dijo que la agobiaron tres enfermedades al mismo tiempo por lo que empezó a considerar su trabajo. La comunicadora dijo que sintió fatiga crónica, fibromialgia, dolor muscular y hasta ansiedad combinada con miedo y desespero, todo eso llevándola a tomar la radical decisión de dejar los canales de televisión.

“...es dolor en las articulaciones y en los músculos, y, además de eso, me dio algunos episodios de ansiedad con depresión y con fobia social”, le dijo Corzo al programa refiriéndose a la fibromialgia.

La presentadora estuvo en CM&, RCN, Telepacífico y también en Noticias Caracol, además pasó por la Contraloría en Cali y en la Defensoría del Pueblo. Hace un tiempo le dijo a la revista Carrusel que solo volvería a televisión si se encargaba de presentar noticias positivas.

Por ahora Silvia se encuentra promocionando su libro ‘El Juego’ en el que habla de la conexión interior de cada persona y da consejos trascendentales para no pasa por las cosas que sufrió en la televisión, todo esto a través de historias de terceros. La periodista también se ha preparado para dar charlas motivacionales y se encuentra dando conferencias sobre esos temas.

“Este cambio fue como un terremoto, todo esto es algo que para mí ha sido positivo por qué me ha enseñado muchas cosas (…) Entonces he sido aprender a soltar, aprender a dejar de lado el miedo, el qué pensarán de mí y esa necesidad de caer bien o de aprobación”, explicó.

Otra de las presentadoras que lleva al menos 10 años fuera de la televisión es Mabel Cartagena, conocida por haber presentado ‘El Lavadero’. En sus redes sociales, hace unos meses, contó las razones por las que no volverá a la pantalla chica y la excepción que haría.

Ya voy a cumplir 10 años de haber renunciado a la televisión. Cuando nació Mateo, me fui de El Lavadero. Ay, ya van a ser 10 años que me fui de El Lavadero pero no, gordi, yo no quiero regresar. Regresaría como para un programa en Discovery Home and Health de decoración”, contó la presentadora a través de sus redes sociales.

Luego dijo que le ofrecieron dos veces participar en Máster Chef, pero se negó diciendo que no quiere ser vista como una presentadora de nuevo.

Días atrás, en la misma dinámica de preguntas en Instagram, una seguidora le preguntó que si fue verdad que en ese momento, mientras trabaja con Carolina Cruz, habían llegado al punto de “mechonearse”. A esto Mabel Cartagena respondió sin pelos en la lengua.

“Ni con caro, ni con nadie. No existe posibilidad alguna de que yo me rebaje para mechonearme con alguien. Yo no te soluciono nada con las manos. Qué corronchera, no mi amor, eso no va conmigo”, dijo Mabel. Además aclaró que ya ha dicho en varias ocasiones que en ningún momento ha llegado a tener algún conflicto con ella.

