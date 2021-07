Sin pelos en la lengua, Carla Giraldo envió fuertes advertencias a Frank Martínez y Liss Pereira

Imágenes originales de RCN Televisión

‘Masterchef Celebrity Colombia’ avanza y cada vez quedan menos participantes en ese complejo camino para llegar a la final.

De hecho, el comediante Freddy Beltrán fue el más reciente eliminado, luego de perder un desafío con comida de mar en el que compitió ‘codo a codo’ contra la actriz Carla Giraldo, quien al ver que fue escogida por los chefs para portar el temido ‘delantal negro’ durante el reto, le envió una fuerte advertencia a la humorista Liss Pereira, con la que abiertamente ha confesado no tener una buena relación.

“Los comediantes están en el balcón, pero no nos hacen reír. Vamos a ver al final quién llora y quién ríe”, dijo Carla en un tono desafiante.

Mientras que en el capítulo del domingo, la polémica paisa extendió el comentario a Frank Martínez, otro de los comediantes de ‘Masterchef’: “Yo sé que ustedes quieren que me vaya pero no, me voy a quedar (...) Y si yo me llego a ganar otro pin de inmunidad... Frank, tú vas a ser el primero, porque necesito que vayas a eliminación. No solamente te quiero para ganar , también para perder”.

Contrario a Liss Pereira, Martínez no se quedó callado ante los comentarios de Carla Giraldo y aprovechó su intervención para aclarar a los televidentes que todo se trata de una competencia, por lo que no deben tomarse personales este tipo de comentarios.

“No se tomen nada personal, es un juego y yo, por mi lado, la pasé del p*tas”, escribió desde su cuenta de Twitter, teniendo en cuenta que miles de personas han manifestado a través de esta plataforma su molestia con la postura que demuestra la antioqueña durante ‘Masterchef Celebrity’.

La razón por la que Carla Giraldo no se la lleva con Liss Pereira

La adversidad entre estas dos reconocidas mujeres surgió a partir de su encuentro en ‘Masterchef’, donde demostraron, desde el principio, que los comentarios espinosos entre una y otra terminó por echar a perder la relación.

Sin embargo, reveló que fue todo comenzó por una molestia que tuvo con la santandereana durante la grabación de uno de los primeros desafíos.

“Terminamos el reto y cuando volteo a ver ella (Liss Pereira) estaba ‘salseando’ (aplicando salsa a la comida) y ya habían apagado las cámaras”, afirmó y añadió que le dijo a la santandereana: ¿Por qué haces eso? No seas tramposa”.

La actriz paisa aseguró que la humorista le contestó que, de ser ella quien la viera haciendo algo similar, no le diría nada. “Le dije ‘pues yo jamás haría trampa, entonces jamás tendrías que decir eso de mí’. Ahí se rompió nuestra relación”, agregó Carla Giraldo, quien terminó por pedirle disculpas ya que también hizo comentarios sobre el hijo que tiene con Ricardo Quevedo, aunque esta no las aceptó.

“Con Liss yo fui muy cansona y fastidiosa en algún momento, y así mismo le escribí una carta desde mi corazón y el amor, en la que le pedí unas disculpas que nunca fueron aceptadas y la entiendo, pero no le puedo pedir disculpas toda la vida, ya lo hice cuando me sentí mal y ella nunca me quiso contestar. Yo nunca le caí bien”, señaló Carla Giraldo, aun cuando cuestionó que la santandereana haya dicho que la quiso golpear en varias ocasiones.

“Con ella tuve el problema que tuve y ella sabe porqué lo tuve. Ella se ve muy honesta en el programa y me gustaría que dijera por qué se rompió nuestra relación”, concluyó en una reciente transmisión en vivo que que hizo junto a Marbelle y Catalina Maya.