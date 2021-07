Santiago Arias y su alegría por volver a las canchas: “he soñado con este momento 9 meses”

Santiago Arias no ocultó su alegría por volver a las canchas: “he soñado con este momento 9 meses”. Foto: Instagram Santiago Arias

Este fin de semana el Atlético Madrid de España abrió su pretemporada de amistosos de cara a lo que será la campaña 2021-22. El cuadro dirigido por Diego Simeone contó con una nómina plagada de jugadores de las inferiores, aunque se dio uno de los regresos más esperados en los últimos meses: el de Santiago Arias.

Y es que cabe recordar que el antioqueño sufrió una de las lesiones más escalofriantes de su carrera en octubre del año pasado, pues el 9 de ese mes, en el partido disputado entre la selección Colombia y Venezuela por las Eliminatorias, infortunadamente tuvo una fractura en el peroné y daños en el tobillo luego de arrojarse al suelo en la disputa del balón.

En su momento el Bayer Leverkusen, club alemán en el que estaba a préstamos, informó que el jugador “se fracturó el peroné izquierdo y sufrió un síndrome de desgarro y otras lesiones complejas de ligamentos en el tobillo afectado”.

Desde ese día Arias tuvo que pasar por una extensa y complicada recuperación, pues todo se convirtió en expectativa por saber cuándo sería el día que el defensor volvería a disputar un partido.

Finalmente, ese día llegó, y tras nueve meses fuera de los terrenos de juego, el cafetero por fin pudo volver a disputar un compromiso. Este se dio con el Atlético de Madrid que enfrentó en un amistoso al Numancia.

Sin duda alguna este partido representó un momento emotivo para el colombiano, ya que, a pesar de que fue a Alemania en busca de más minutos, no los pudo conseguir a causa de su lesión. Ahora, deberá luchar por un puesto en el actual campeón del fútbol español, bajo el mando de Simeone.

Su alegría no pudo ocultarla y por medio de sus redes sociales expresó la felicidad que le provocó regresar a las canchas, pues era un momento por el que había trabajado bastante tiempo.

“He soñado con este momento 9 meses, desde que sucedió mi lesión, gracias a Dios he podido volver a hacer lo que tanto amo y además volver con un triunfo, y con un penalti... Gracias a todas las personas que me apoyaron, que me ayudaron en este proceso, que me enviaron mensajes, a los doctores, físicos, recuperadores, a mi familia y a Dios una vez más por todo. Volvió Santi Arias”, escribió el jugador en su cuenta de Instagram.

El jugador colombiano recién había llegado al Bayer Leverkusen, en donde había sido cedido por el conjunto Colchonero, y solamente alcanzó a jugar un partido por la fractura que sufrió. En total, Arias solo disputó 90 minutos contra el Stuttgart en la fecha 3 de la Bundesliga.

Por esta razón, el lateral fue intervenido quirúrgicamente y no pudo ser utilizado por el equipo alemán durante toda la campaña. Esta situación dio marcha atrás a los planes que tenía el club para una posible compra de sus derechos deportivos. En su operación de cesión se había incluido una cláusula de compra por diez millones de euros que el cuadro alemán no ejecutó.

De esta manera, Santiago Arias volvió al Atlético de Madrid y demostró, en uno de los primeros partidos de la pretemporada, que ya está recuperado de su lesión y listo para luchar por un puesto en el conjunto español.

Fueron 30 minutos los que disputó el colombiano ante el Numancia. El compromiso finalizó empatado 1-1 y se tuvo que definir desde el punto blanco del penal. El futbolista cafetero fue uno de los encargados de ejecutar uno de los cobros y lo hizo de manera correcta. Al final los dirigidos por Diego Simeone se llevaron el partido después de que el Numancia errara un penalti más que los colchoneros.

