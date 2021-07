No se hicieron daño: Deportivo Cali y el DIM firmaron empate, no exento de polémica

El VAR tuvo su momento en el encuentro Deportivo Cali vs. DIM

Deportivo Cali y Deportivo Independiente Medellín igualaron sin goles en el cierre de la jornada dominical de la fecha 2 de la Liga II-2021 en un juego marcado por la polémica con el arbitraje de Jhon Ospina en el estadio de Palmaseca.

En el primer tiempo el balón fue divido, sin un claro dominador, aunque la más clara la tuvo Cali con un borbollón en el área que nadie pudo empujar en medio de un mar de piernas.

Medellín intentó con remates de los Hernández. Primero con dos intentos de Sebastián que llevaron peligro al arco de De Amores y después con un impacto de Vladimir que se fue elevado.

El local intentó con movimientos estratégicos encontrar espacios en la defensa del DIM, con intercambios posicionales y combinaciones entre Vásquez y Preciado, pero el cerrojo rival impidió acercamientos al golero Mosquera Marmolejo.

Sobre los 64′ se presentó la jugada polémica del encuentro, cuando Torres elevó un balón al segundo palo para Marsiglia, quien puso la pelota en el centro del área, donde apareció Colorado, aprovechando la pifia en la salida de Mosquera Marmolejo y mandó el esférico al fondo de la red. Sin embargo, el VAR prendió la polémica al anular la acción por supuesta falta previa de Vásquez sobre Loaiza.

El partido entró en una caldera con los ánimos por los cielos, máxime cuando Andrade vio la tarjeta roja por falta en el área sobre López, decretando el penal el juez del partido. Al cobro, a los 76′, fue Cadavid, quien abrió su pie y definió abajo a la izquierda a donde llegó De Amores para mantener el cero en el marcador.

Con un hombre más, Medellín jugó los últimos minutos en campo contrario, ante un Cali que se resguardó y apostó al contragolpe, pero ambos sin llevar verdadero peligro.

Deportivo Cali sumó su cuarta unidad en el campeonato, mientras que Medellín la segunda.

Decisiones arbitrales de nuevo protagonizan encuentro liga colombiana

El resultado no dejó contento al técnico Alfredo Arias, quien se quejó de esta manera ante los encargados del VAR por el error cometido durante el encuentro:

“Yo ya no aguanto más. El otro día en Santa Fe nos anulan un gol y hoy lo que pasó es fuera de toda lógica. Todo aquel que haya estado en el fútbol más de 5 años sabe que lo que se pitó hoy por el VAR y luego viéndolo el árbitro es increíble. Es totalmente fuera de contexto y fuera de lo que es fútbol. Si se pita falta en ese gol, en la misma jugada están agarrando mucho más a Preciado y Colorado y no se pita nada. El VAR busca, cuando se hace un gol, encontrar algo que no es pero no se busca encontrar el penal. Se supone que esto ayuda al árbitro a buscar cosas”, indicó el entrenador sobre la polémica.

A lo que agregó: “O los que están en el VAR no saben nada de fútbol o se equivocan muy feo. Nosotros trabajamos de esto y luego se hacen encuestas para ver si nos echan. Pero no se habla ni analiza de las personas que cometen tantos errores en el VAR. Estas personas, que trabajan de ver y dar un veredicto, se equivocan y siguen ahí. Hoy lo que se hizo acá con esta jugada es una vergüenza”.

Cabe señalar que Colorado había marcado el 1-0 a los 69 pero el juez, mediante ayuda del VAR, decidió anularlo por falta de Vásquez encendiendo la queja del banco del Verdiblanco y desencadenando momentos de tensión en un encuentro que, pese a los inconvenientes, fue un clásico de armas tomar entre ambos equipos.

