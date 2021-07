El mensaje de Anuel AA a Karol G en los Premios Juventud y que generó dudas entre sus seguidores

En la imagen, el cantante puertorriqueño Anuel AA (i), junto a su pareja, la cantante colombiana Karol G. EFE/Giorgio Viera/Archivo

Una de las artistas colombianas más importantes de los últimos años ha sido Carolina Giraldo, mejor conocida como ‘Karol G’; y es que su gran ascenso en el mundo musical le ha permitido ganarse ese título y ser reconocida no solo en su país sino en muchas partes del mundo.

Recientemente se llevó la edición número 18 de los Premios Juventud, llevados a cabo en el Wasco Center, ubicado en Miami, Estados Unidos. Allí, Karol G fue una de las protagonistas de la gala, llevándose a casa seis galardones tras estar nominada en un total de 12 categorías. Los premios que ganó fueron a ‘La artista más pegajosa’; ‘La más trendy’; ‘La coreo más hot’; ‘Social dance challenge’; ‘Traffic Jam’ y ‘Artista de la juventud femenina’. Además, fue una de las invitadas al evento para presentarse en medio de la ceremonia, recibiendo decenas de elogios en redes sociales.

Una de las reacciones más comentadas por sus seguidores fue la que hizo su ex pareja, el cantante de trap Anuel AA. Mediante de sus historias de Instagram, el intérprete de ‘Secreto’ subió una foto de la artista con el mensaje “Eres la mejor del mundo”, como se puede ver en la siguiente imagen:

Cabe mencionar que Carolina publicó en su cuenta personal de esta misma red social varias fotos en la entrega de los premios. “Agradecida con la vida y con Dios por este momento, y con todos ustedes (sus seguidores) por vivirlo conmigo. Esta noche celebramos 6 y que vengan muchos más !!!!” posteó la artista, recibiendo miles de comentarios de felicitación por parte de otros usuarios. “La verdadera bichota” y “La más bella, orgullosa de ti” fueron algunas de sus reacciones.

Luego de la historia publicada por Anuel, los comentarios en redes como Twitter no se hicieron esperar, incluso varios mencionaron una posible reconciliación entre ambos cantantes. “Entonces Karol G y Anuel sí volvieron”, mencionó una tuitera.

Cabe mencionar que la artista no respondió, al menos de manera pública, a la foto subida por su expareja.

Otros colombianos que participaron en los Premios Juventud

Karol G no fue la única figura que representó a Colombia en la más reciente edición de estos premios, hubo otros cantantes que dijeron ‘presente’ por el país. Maluma se llevó el galardón a la categoría ‘Colaboración OMG’ junto con The Weeknd, mientras que J Balvin, en conjunto con Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy, se llevaron la estatuilla al ‘Video con el mensaje más poderoso’. Camilo fue otro de los colombianos con presencia en la gala; de hecho estuvo nominado en 10 categorías, pero a pesar de ello, no pudo llevarse ningún premio a casa.

Una de las curiosidades que dejó la ceremonia con respecto a Carolina, fue cuando ella cantó junto con un grupo de maricahis la canción ’200 copas’; pues este acto fue criticado por varias personas incluyendo a la cantante Noelia, quien mencionó que le parecía “una falta de respeto” lo hecho por la colombiana.

“Te aplaudo de pie tu éxito, pero repruebo la falta de respeto a la música vernácula de México, mi familia política”, dijo la puertorriqueña. Es de recordar también que la más reciente entrega de los Premios Juventud se llevó a cabo el pasado 22 de julio.





