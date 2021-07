Del 26 al 30 de julio, llega el Audiovisual Market 2021 para impulsar la reactivación de la industria

Del 26 al 30 de julio, inicia el Audiovisual Market 2021 evento que busca contribuir a la reactivación de la industria.

En Bogotá, a partir del 26 de julio, cientos de cinéfilos y amantes de la industria cinematográfica del país podrán ser parte del networking que llega con la edición número 12 del Audiovisual Market 2021, el cual tendrá en 5 días con un total de 58 contenidos y talentos curados, 24 proyectos en desarrollo entre series, largometrajes y animación infantil, 9 películas, 12 historias en desarrollo, y 13 jóvenes productores y creativos que forman parte del talento nacional.

En su apuesta por seguir fomentando la reactivación del este mercado y el crecimiento de la industria audiovisual colombiana, el Bogotá Audiovisual Market - BAM, un programa de la Cámara de Comercio de Bogotá y Proimágenes Colombia, se llevará a cabo su edición número 12 del 26 al 30 de julio de 2021, con una programación híbrida que combina el tan anhelado reencuentro presencial con una nutrida agenda académica y de actividades virtuales para todos los acreditados al Mercado.

El resultado de todo este material se dio luego de una exitosa convocatoria de proyectos nacionales para sus categorías Bammers, Stories, Film Projects, Series Projects, Animation Projects, Film Screenings y Short Film Screenings, por lo que el BAM se sigue consolidando como el mercado audiovisual más importante en Colombia.

Este año, el mercado cuenta con 876 acreditados de industria, de los cuales 90 son acreditados internacionales de 23 países.

En la presencialidad, estará el BAM VENUES que se presentan este año en forma de tres sedes. La tradicional Sede Industria de la Cámara de Comercio de Chapinero, que además de ser punto de encuentro será el lugar de lanzamientos y eventos diarios, se suman Casa ARK y Casa LET diseñadas como espacios bioseguros en los que establecer networking, organizar encuentros de trabajo para poder reunirse alrededor de proyectos, ideas y negocios.

El mundo virtual, estará BAM VILLAGE, el cual se albergará charlas disruptoras, paneles, talleres y clases magistrales; las Mesas Redondas, como espacios de encuentro reducidos con invitados internacionales; y la Feria Virtual con lo stands de aliados e instituciones del ecosistema audiovisual nacional.

Además, también desde un modelo híbrido, el Mercado tendrá un año más su espacio TV LOUNGE, una agenda privada centrada en los canales de televisión regionales y los colectivos audiovisuales indígenas.

Después de una exitosa convocatoria de proyectos nacionales para sus categorías Bammers, Stories, Film Projects, Series Projects, Animation Projects, Film Screenings y Short Film Screenings, el BAM se sigue consolidando como el mercado audiovisual más importante del país.

Programación Académica

Este año, en paralelo a los encuentros entre profesionales de industria y ruedas de negocios, la agenda académica del BAM busca abrir el espacio a reflexiones, enseñanzas y lecciones inspiradoras a cargo de profesionales nacionales e internacionales. Los últimos avances en tecnología, distribución, monetización, inclusión, equidad, entre otros, se presentarán a través de 15 sesiones en formato de conversaciones, conferencias y talleres.

Entre los temas más relevantes de este año se incluye: series y plataformas VOD, Televisión queer o Queer TV, tecnologías NFT y Blockchain, e inteligencia artificial en procesos creativos, además de producción virtual, documentales con estrategias de impacto, Twitch y desarrollo de contenido en vivo, entre otros.

Algunos de los expertos nacionales e internacionales que estarán presentes en esta edición son: James Blevins (Estados Unidos); Maite Alberdi (Chile); David Hernández Palmar (Colombia), Diana Bustamante (Colombia); Felipe Cano (Colombia); Juana Suárez (Colombia); Sarah Moses (Inglaterra); Christian Beetz (Alemania); Joëlle Rouleau (Canadá); Colin Brown (Estados Unidos); Amie Doherty (Irlanda); María Linares (Colombia); Analucía -Rafa- Roeder (Perú); Jorge Caballero (Colombia); Manuel Badel (Canadá); entre otros.

Actividades presenciales

El BAM llevará a cabo su agenda de actividades del 26 al 30 de julio con un formato híbrido que incluirá actividades virtuales y presenciales, a través de su plataforma virtual BAM Village, y en tres puntos de Bogotá: la Cámara de Comercio de Bogotá - Sede Chapinero, Casa ARK, y Casa LET.

- Cámara de Comercio de Bogotá - Sede Chapinero (Calle 67 # 8-32): Sede principal y punto de registro, donde se llevarán a cabo lanzamientos y premiaciones y será un espacio especializado para reuniones individuales

- Casa ARK (Calle 70 # 9-95): Espacio especial con salas de reuniones para el encuentro de acreditados, el set de la programación académica, el Canal BAM NOW y el punto de proyección de cortometrajes dirigidos por mujeres, FIACINE.

- Casa LET(Calle 67 # 7-38): Espacio para la convergencia entre lo audiovisual y el sonido y la música abierto a las reuniones de acreditados y conversatorios.

Los tres puntos estarán abiertos de lunes a viernes en horario de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

En estas sedes sucederán eventos como la presentación de Casos de éxito semillero trece el lunes a las 5:00 p.m.; el martes 27, la mesa redonda Coproducir con Costa Rica a las 11:30 a.m., el lanzamiento del libro Panorama actual del sonido cinematográfico a las 3:30 p.m., el evento de Unimagdalena Reflexiones desde la nueva maestría de producción creativa a las 5:00 p.m.; el miércoles 28, a las 5:00 p.m., Hecho en Colombia: Iniciativas RTVCPlay y Proimágenes; el jueves 29, un evento con invitación al Colombian Showcase Get Together, y a las 5:00 p.m., el Lanzamiento del Catálogo REFRESH vol.3; para terminar el viernes, a las 4:00 p.m., previo al evento de clausura, con la Socialización del Censo Nacional Audiovisual.

