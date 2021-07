Ramiro Meneses asegura que fue el primer contagiado de covid-19 en Colombia

Tomado de Instagram @ramiromenesesc

Ramiro Meneses se dio a conocer en la televisión en la década de los 90 cuando Carlos Duplat lo llamó para interpretar el personaje de Victorino Mora, uno de los personajes principales de la telenovela ‘Los Victorinos’. El actor recuerda que por esa época pasaba momentos difíciles pues lo que ganaba en las producciones no le alcanzaba para llegar a fin de mes.

En entrevista con el programa de entretenimiento del Canal 1 ‘Lo Sé Todo’, Meneses confesó que fue uno de los primeros en contagiarse de covid-19 en el país, antes de conocerse la llegada del virus. Adicionalmente, habló sobre cómo ha sido su vida en pandemia y contó detalles de su futuro en la actuación.

“Cuando llegó la crisis sanitaria yo ya había tenido covid, entonces el 10 de enero ya empecé a sentirme muy mal y el 14 estaba saturando en tres pesos. En la clínica se dieron cuenta de una que estaba muy mal pero cuando me hicieron el hisopado este por la nariz, como todavía no se sabía nada del tema covid me salió H1N1, pero yo estoy seguro que era covid”, mencionó el actor para ‘Lo Sé Todo’.

Además, Meneses aseguró que duró un buen tiempo con la inmunidad que da después de haber sido portador del virus, pero un año después, mientras estaba en viaje por México le volvió a repetir. Tuvieron que pasar tres meses para que sus pulmones se recuperaran completamente.

“Hice algo muy chévere que a nadie se le había ocurrido, dirigí una serie por WhatsApp entonces como la aplicación no te causa interrupciones como otras plataformas, yo tenía todo el tiempo el teléfono en WhatsApp y durante ese periodo de tiempo yo estuve conectado con los actores y con el equipo”, señaló el director.

Esta idea que surgió en tiempos de cuarentena hizo que el actor rompiera con sus creencias heredadas de la vieja escuela de la que él viene, por lo que se arriesgó a dar ese paso comprendiendo las bondades y los beneficios de las herramientas digitales.

“Una de las grandes fortalezas que tienen los influenciadores y que tienen las personas que encontramos en las redes una solución de vida, a nivel comercial y a nivel personal, es que no piensan en las consecuencias ni tampoco piensan en la estética, eso es una fortaleza”, agregó para ‘Lo Sé Todo’.

El actor decidió retornar a sus raíces, donde se reencontró con un gran amigo, con quien participó en la película ‘Rodrigo D: No futuro’ en los 90.

“Yo terminé en una tómbola ahí, porque un día me preguntaron que qué eran los palitos que llevaba en la mano y qué llevaba en una mochilita donde yo llevaba el cuaderno con las letras de mis canciones. Ahí los invité a un ensayo le mostraron la grabación a Víctor Gaviria y al tiempo como que le empecé a llamar la atención, pero el sentimiento era mutuo de no caernos bien el uno al otro”.

Meneses reveló, además, que tiene pareja, pero que no se encuentra residiendo en el país, y no le ve ningún inconveniente a que pueda pasar tiempo sólo, porque según él, eso hace parte de su personalidad.

