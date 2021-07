“¿Qué viene ahora, Metallica con Marbelle?”: Las reacciones al ‘cover’ de ‘Wherever I May Roam’ hecho por J Balvin

Para entender el porqué la elección de esta canción hay que saber dos cosas: La primera, es que Metallica es la banda favorita de J Balvin y en muchas ocasiones ha manifestado su deseo que cantar con ellos o de interpretar, bajo su aprobación, alguna de sus canciones. Recientemente, la banda publicó el cartel alusivo al álbum tributo por los 30 años de ‘Black Album’, que se cumplen el próximo 30 de agosto. Allí apareció el nombre del cantante colombiano y a pesar de que muchos pensaron que era una broma, no fue así.

De hecho, la nueva apuesta de Metallica es una notoria combinación de ritmos poco usual y por ello reunió a personalidades como Miley Cyrus, Mon Laferte, Elton John y al ‘Niño de Medellín’, entre otros. Cuando se lanzó el ‘Blacklist’, Balvin dijo que, “Me uní a otros 52 artistas para hacer un cover de una canción del ‘Black Album’ de Metallica para ‘The Metallica Blacklist’ que estará disponible el 10 de septiembre”, mencionando también que las ganancias recogidas de este serían destinadas a obras benéficas.

Segundo, que Wherever ‘I May Roam’ es una de las canciones más importantes que tiene la banda dentro de su historia musical; así que un cover de este éxito hecho por un artista latino y urbano generaría más que simple expectativa. Además de eso, el pasado 21 de julio el colombiano anunció en su cuenta de Twitter que se encontraba feliz porque su banda favorita le “dio la verde” en señal de que la nueva versión estaba lista para compartirla con el público. Cabe mencionar que, en redes sociales como Twitter, J Balvin es uno de los principales nombres que llama a la polémica por su postura ante diversos problemas sociales en Colombia, en contraste a sus reacciones ante la crisis que se vive en Cuba.

Las reacciones a la canción

No ha pasado un día desde su lanzamiento y ya el video oficial de Wherever I May Roam -cover- está cerca del millón de reproducciones en YouTube, donde fue subido desde la cuenta de J Balvin. Las reacciones no se hicieron esperar y aunque hay muchas aprobando el sencillo, hay otras que son críticas y que hacen burla a la canción: “La mejor parte es cuando se acaba”; “Confirmado, el COVID-19 causa daño cerebral” y “Quiero que pongan esto en mi funeral, así todos me envidiarán por estar muerto”, son solo algunas de las opiniones. De hecho, la gran mayoría de ellas son criticando la canción. Incluso, los ‘no me gusta’ siguen de cerca a los ‘me gusta’, algo que no ocurre con frecuencia y menos en los videos que tiene el artista en su canal.

Ahora, en Twitter los memes no cambian mucho, pues muchos de ellos también son criticando el cover, aunque en esta red social hay más comentarios positivos por el logro obtenido por el paisa. De hecho, J Balvin ha hecho lo que ningún otro artista urbano colombiano ha podido: hacer un cover junto a la banda de metal.

“Esta canción es la descripción literal de cuando dos amigos hacen sus partes del trabajo y luego las juntan”; “Si escuchas sin prejuicios la versión de J Balvin del ‘Wherever I May Roam’ de Metallica llegarás a la misma conclusión que si la escuchas con prejuicios. Es basura” y “¿Por qué J Balvin se tuvo que tirar esa canción?” son algunas de las reacciones trinadas.





SEGUIR LEYENDO