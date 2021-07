Mensajes de apoyo a la congresista Jennifer Arias ante la polémica por su foto de juventud

Presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias. Foto: Archivo y Twitter.

Luego de otra de las controversias en las que se vio envuelta la nueva presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, por las fotos que los periodistas María Jimena Duzán y Yohir Akerman publicaron en Twitter, donde se se ve a la congresista uribista posando con lencería y con un arma, varias personalidades de la esfera pública colombiana se solidarizaron con la hoy líder de la segunda cámara del Congreso.

Los primeros en reaccionar fueron los colegas de Arias en el partido Centro Democrático. Por ejemplo, la senadora de esa colectividad, Paloma Valencia, expresó su solidaridad con ella y calificó la controversia como “machista”: “Decidir que Jennifer Arias tiene que explicar un disfraz es una muestra de el machismo y el sectarismo. Ella puede disfrazarse de lo que quiera; es su derecho”, expresó.

Por su parte, la también senadora de ese partido, María del Rosario Guerra, tildó de “inaudita” la situación y también defendió a la presidenta de los representantes a la Cámara: “Inaudito los ataques bajos y sin argumentos a Jennifer Arias representante a la Cámara del Centro Democrático y nueva presidente de la Corporación. Pa’lante, a hacer una excelente gestión por el bien del país”, expresó Guerra, a lo que Arias le respondió con un mensaje de agradecimiento.

Otra de las caras visibles de ese partido que envió mensajes de apoyo a la congresista implicada fue la senadora Ruby Chagüi, quien arremetió contra los congresistas del partido Comunes y le dejó un mensaje a su copartidaria: “No se escandalizan con ver en el Congreso a criminales de lesa humanidad confesos que no han ido a la cárcel y no pide explicaciones a quienes sí han disparado, pero acosan a una mujer por un disfraz. No hay derecho. Solidaridad con la representante”, trinó Chagüi.

Desde el gobierno de Iván Duque también hubo voces que salieron en defensa de Arias. Por su parte, Gheidy Gallo Santos, consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, cuestionó a quienes se burlaron de la presidenta de la Cámara por la foto y dejó un vehemente mensaje: “No tiene excusa atacar y a su vez exponer a una mujer a través de redes sociales o cualquier otro medio utilizando fotografías personales y haciendo señalamientos que busquen causarle vergüenza o intimidarla”, mencionó la funcionaria.

Las reacciones vinieron desde varios sectores, incluido el periodismo y la actuación. Por ejemplo, la periodista Camila Zuluaga de la emisora BluRadio y de Código Caracol, aseguró que todos los comentarios relacionados a la foto polémica de Jennifer Arias, representan, según ella, “la misoginia, machismo y clasismo endémico de nuestro país. Que tristeza que incluso las mentes más ilustradas persistan en calificar a la mujer con esos filtros”, expresó en un trino.

De igual manera, la directora de la revista Semana, Vicky Dávila, y quien ha hecho varias publicaciones en defensa de los miembros del uribismo y del Gobierno nacional, también se refirió a la polémica, condenó lo sucedido y le expresó el siguiente mensaje a Arias: “En serio, ya estamos en que hay que explicar un disfraz de halloween… #YoMeHeDisfrazadoDe princesa, pirata, gata, monja, bailarina, campanita, Blancanieves, dama antigua, angelito, superwoman y muchas cosas más… ¿eso hay que explicarlo? ¿Un disfraz hace a alguien culpable?”, expresó Dávila, quien fue cuestionada por el congresista César Pachón, quien le dijo que también se disfrazaba de periodista.

Actores como Santiago Alarcón, Andrés Parra y la presentadora Mónica Rodríguez, se pronunciaron en Twitter sobre el tema y, aunque no mencionaron a Jennifer Arias en ningún momento, cuestionaron que en el debate político se tengan en cuenta la vida personal de las personas y los disfraces que utilizan en Halloween y otras festividades.

