Marbelle sobre el Petrovideo: ‘el resto del mundo sí lo detectó’, por circular roja a Juan Carlos Montes

Este jueves el juez 58 penal con función de control de garantías determinó como ausente a Juan Carlos Montes, exsubdirector de construcción del Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá (IDRD) y el hombre que aparece en el polémico ‘Petrovideo’ donde se les ve recibiendo a él y al senador Gustavo Petro, una bolsa de dinero. Tras esto, el juzgado emitió una notificación de circular roja ante la Interpol.

Sin embargo, el caso que fue conocido gracias a la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia en una plenaria del Senado en 2018, no tuvo el final que esperaban ya que el Consejo Nacional Electoral cerró la investigación porque los hechos ocurrieron entre 2005 y 2006 y la ley determina que solo puede investigar hasta tres años antes.

Pero al senador le quedaba un proceso en la Corte Suprema de Justicia y a inicios de junio el alto tribunal decidió no abrir investigación penal por las mismas razones del CNE. Como el video fue grabado en octubre de 2005, prescribió la acción penal por los presuntos delitos contra los mecanismos de participación democrática, lavado de activos, cohecho, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

Por estos hechos, este jueves cuando se conoció la decisión contra Juan Carlos Montes, la cantante y actriz, Marbelle, volvió a criticar al senador Gustavo Petro. Y es que este citó un tuit de la periodista Vicky Dávila en el que pedía que no se hablar más del “caso Petrovideo” porque no existe, “la Corte Suprema de Justicia no detectó ningún delito”.

Ante esto Marbelle dijo: Querida Vicky, no existen porque no detectaron lo que el resto del mundo si [sic]... PD: “detectó”, escribió a modo sarcástico la artista refiriéndose que la justicia colombiana no actuó como sí se estaría haciendo con la solicitud a la Interpol. La periodista también le respondió y dijo que la verdad era una sola.

A pesar de que la Corte Suprema determinó que no podía abrir investigación contra Petro, dijo que de haberlo podido hacer, comprobó que el dinero ingreso de manera legal ya que fue un aporte de campaña a su carrera por llegar al Senado.

Recientemente Marbelle, quien ha demostrado ser seguidora del expresidente Álvaro Uribe y sus políticas, se burló de la derrota de Gustavo Bolívar en la segunda vicepresidencia del Senado a través de un meme y un comentario que causaron una ola de comentarios en su contra.

La imagen en cuestión, se trata de un montaje en el cual aparece Bolívar llorando por su derrota y, en la parte inferior, un texto que dice: “¡Buenos días! El color para hoy es el blanco”. Mientras que, desde su cuenta de Twitter, aprovechó para hacer un chiste con el que, evidentemente, se volvió a burlar del senador que perdió su postulación con 32 votos a favor y 66 en blanco.

“¡Te diste garra!”, “me he reído mucho con esa imagen”, “Colombia, el país en el que la exmujer de un policía corrupto cree que tiene derecho a burlarse de los políticos” y “mejor dedícate a cantar y hacer morcilla”; fueron algunas de las respuestas que recibió Marbelle por parte de seguidores y detractores que, de igual manera, andan muy pendientes de la pelea que tuvo la artista con Alicia Machado, exreina de belleza de Venezuela, a quien acusó de proxeneta tras ser señalada de xenófoba.

SIGA LEYENDO