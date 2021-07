Embajada de Corea en Colombia se pronunció acerca de las declaraciones xenófobas de La Mega contra BTS

Los miembros del grupo surcoreano BTS posan con su premio Billboard, en Las Vegas (Estados Unidos) el 21 de mayo de 2017. EFE/Nina Prommer/Archivo

En redes sociales, desde hace exactamente dos semanas, inició una discusión entre los fanáticos del grupo de k-pop, BTS, y la emisora La Mega, pues los locutores de este medio hicieron comentarios ofensivos contra la banda y la cultura coreana. Esta situación ha trascendido a tal punto en el que este jueves 22 de julio, la Embajada de Corea en Colombia se pronunció.

Aunque el pasado 19 de julio La Mega publicó una declaración disculpándose por el hecho, la misión del país asiático en Colombia lamentó que desde el medio se lanzaran los cuestionados comentarios. Así mismo, agradeció a todos los seguidores de la cultura coreana por no quedarse callados ante la situación.

“El pasado 19 de julio la emisora La Mega expresó una disculpa por las afirmaciones calumniosas del 9 y 13 de julio enmarcadas en la noticia del último lanzamiento discográfico de BTS. La Embajada expresa su pesar por el suceso y expresa gratitud a los fanáticos del Hallyu (cultura coreana) por responder activamente al suceso”, escribió la misión a través de redes sociales.

Hay que recordar que todo inició el pasado 9 de julio, cuando el periodista Alejandro Villalobos y sus compañeros del programa matutino de La Mega hablaron del lanzamiento del nuevo sencillo de BTS, ‘Permission to Dance’. Las declaraciones no fueron las mejores y se aseguró información sin ningún tipo de prueba.

“Es un popsito, afterpop normal. Yo tengo un sentimiento con este maldito BTS y es que a eso le meten mucho billete, los hacen que los pongan en el top de las listas de las plataformas, los meten con billete en los Grammys, los meten con billete en los eventos importantes, y no han logrado ganar nada”, sostuvo Villalobos, y agregó que el nuevo sencillo es “cualquier cancioncita pop de cualquier grupito anglo”.

Inmediatamente, el fandom de BTS, que se hace llamar ARMY, señaló a la emisora de no ser profesional al momento de analizar la nueva canción de esa agrupación. Los kpopers empezaron a mover el numeral #LaMegaDisculpese, e incluso, el fan club oficial de BTS emitió un comunicado de prensa:

“Ante las declaraciones dadas por los locutores miembros del programa ‘El mañanero’ de la estación radial ‘La Mega’, requerimos una disculpa pública inmediata ante los comentarios irrespetuosos dados hacia la banda BTS y sus fans en Colombia. No es de desconocimiento que los reconocimientos de la banda se pueden contar por cientos y que todo ha sido producto del esfuerzo y trabajo duro realizado tanto por los artistas como por sus fans. Una de las principales tareas de ARMY es dar a conocer el trabajo del artista ante el público general, motivo por el cual acuden a su emisora, como lugar de gran alcance de audiencia, para solicitar la canción”.

Esto solo avivó la polémica en Twitter, pues Villalobos trinó: “No me gusta BTS, es un producto de mercadeo y ya, ahhh pero tampoco tengo la edad para que me guste”. Pero esto no fue todo. La situación empeoró porque días después, el periodista apareció en el programa lanzando comentarios xenófobos y usando símbolos que significan opresión para los coreanos.

Hay una grabación en video del programa en la que se ve a dos locutores de la emisora disfrazados, mientras de fondo suena el himno nacional de Corea del Sur. Uno de ellos es Villalobos, quien estaba utilizando una camiseta con la bandera del Sol Naciente y riendo. Esto es una ofensa para los habitantes de Corea del Sur, pues en este país y en otros del continente asiático esta bandera es la representación de una de las épocas más oscuras para sus habitantes.

La bandera del Sol Naciente es un símbolo militar japonés utilizado en primera medida por los invasores en tierras asiáticas. Es por esto que, aunque en Japón tiene un significado militar, en países como Corea del Sur y China es ofensiva pues recuerda las atrocidades que vivieron durante el imperialismo japonés.

La situación escaló e incluso, fue reportada por varios medios de comunicación de Corea, lo que obligó a La Mega a pedir disculpas. Sin embargo, esto no es suficiente y los fanáticos de la cultura del país asiático, incluso, quienes no lo son, están pidiendo medidas más duras contra Villalobos.

