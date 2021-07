María Camila Osorio jugará el cuadro principal del US Open

María Camila Osorio es la segunda colombiana en alcanzar la tercera ronda de Wimbledon en 47 años / (Twitter: @fedecoltenis).

María Camila Osorio confirma su gran temporada en el 2021 clasificando de manera directa al cuadro principal del último Grand Slam de la temporada, el US Open. La cucuteña actualmente ocupa la casilla 79 en el ranking de la WTA y esto le permite no tener que jugar el cuadro clasificatorio.

Esta es la primera vez que Osorio Serrano accede a uno de los torneos más importantes del tenis de manera directa. Sin embargo, no es el primer cuadro principal de Grand Slam en el que participe, pues este año jugó el de Roland Garros y el de Wimbledon, donde llegó hasta la tercera ronda.

María Camila ha participado en dos ocasiones en Australian Open, dos veces en Roland Garros, una vez en Wimbledon y está será su primera experiencia como profesional en el US Open. Vale la pena mencionar que en 2019, la colombiana celebró el título del US Open Junior.

La cucuteña ahorita se concentra en lo que será su primera participación en unos Juegos Olímpicos. Allí Osorio enfrentará a la suiza Viktorija Golubic, número 50 en el ranking WTA. El partido se jugará sobre las 9:00 de la noche del viernes 23 de julio en la primera ronda del torneo de Tenis Olímpico.

“La noticia de la participación en los Olímpicos me sorprendió mucho. Yo no tenía planeado que iba a ir. Hace unos meses no estaba en mi calendario los juegos. Cuando me avisaron que ya había entrado, fue una emoción muy grande. Estoy muy emocionada por participar en mis primeros Juegos Olímpicos. Es un sueño que tenía desde hace mucho y ahora se hace realidad. En 2018 representé a Colombia en los Olímpicos de la Juventud y era una meta poder ir a los Olímpicos. Soñaba con vivir una experiencia similar a esa”, dijo la deportista sobre el reto que significa jugar en Tokio 2020.

María Camila en el 2021 consiguió su primer título como profesional, fue en el WTA 250 de Bogotá. Además jugó la semifinal en los torneos de la misma categoría jugados en Charleston y Belgrado. Otro de los logros de la colombiana en esta temporada es el salto en el ranking donde ha escalado más de 107 puestos.

En el US Open también participarán en sencillos Daniel Galán, quien está a nueve bajas de entrar directamente al cuadro principal. Además, los doblistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, campeones en el 2019 del Grand Slam estadounidense.

