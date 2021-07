“La empresa bajó, le quitó el arnés y desaparecieron”: hermano de la mujer que falleció cuando hacía ‘bungee jumping’

Este 19 de julio, las autoridades reportaron una tragedia en el viaducto entre los municipios de Amagá y Fredonia, al suroeste de Antioquia. Una mujer de 25 años identificada como Yecenia Morales murió cuando practicaba bungee jumping.

El hecho, según las autoridades departamentales y de rescate, ocurrió en la tarde del domingo. La joven habría saltado sin estar asegurada con el arnés obligatorio para realizar esta práctica.

De acuerdo con el diario nacional de El Tiempo, en este lugar dos empresas prestan este servicio, las cuales se van alternan do para no coincidir. El día de la muerte de la joven el servicio de esta práctica lo estaba prestando Sky Bungee Jumping, la cual no se ha pronunciado por el hecho.

Ante el trágico desenlace, Andrés Morales, hermano de la joven, en diálogo con El Tiempo señaló que la empresa que estaba al mando de la actividad desapareció y no ha dado respuestas.

“Lo que cuenta (el novio) es que la empresa solamente bajó y miró cómo estaba ella, le quitaron el arnés y no los volvió a ver”, manifestó el familiar.

El hecho quedo registrado en un video que circula en redes sociales y se puede ver el momento de angustia en el que la mujer cae al vacío, mientras su novio queda colgando de la cuerda, pues él sí estaba sujeto al arnés.

Morales detalló que al momento del accidente, el novio de la joven bajó al lugar e intento darle los primeros auxilios, sin embargo, ya era demasiado tarde. De él, se conoce que sigue “en shock, no responde”, afirmó Andrés.

“Ella se acercó al sitio de lanzamiento y tenía elementos ya puestos y, de un momento a otro, se lanza. El novio me dice que ellos escucharon algo, no sabemos en este caso si fue una orden, si los instructores usan una palabra clave. Él escuchó esto y ella también y se tira”, contó al medio.

Asimismo, el hermano de la abogada aprovechó para recordarla como una mujer llena de sueños, “con unas virtudes que la hacían querer de las amistades, ayudaba a las personas que necesitaba. Una abogada que tenía un montón de proyectos y estaba en un proceso de crear una marca para potenciar la parte de derecho”.

Sobre Sky Bungee Jumping

Gustavo Guzmán, alcalde del municipio de Fredonia, explicó las causas del incidente por versiones que recibió de investigadores de la Sijín y aseguró que pese a que en este lugar es muy común la practica de bungee jumping, las empresas que prestan el servicio no tienen los permisos necesarios o autorización ni por el municipio de Fredonia ni por el de Amagá.

“De inmediato le dije a los investigadores de inteligencia que por favor organizáramos ese tema con el ánimo de proferir un decreto porque eso no está prohibido ni por decreto”, comentó el mandatario, quien explicó que este tipo de empresas deben cumplir con una serie de requisitos por tratarse de un deporte extremo.

