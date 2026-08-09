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Beto Coral arremetió contra el discurso de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: “Un gobierno que empezó mal”

El activista político cuestionó las primeras decisiones del nuevo mandatario, desde la legalización del fracking hasta la propuesta de eliminar el impuesto al patrimonio

Beto Coral cuestionó falta de transparencia y alianzas polémicas en la investidura presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito @Betocoralg/X

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La posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia en la ciudad de Cali el 7 de agosto de 2026 marcó el comienzo de un periodo que ya genera intensos debates en el escenario político nacional.

El acto protocolario, cerrado al público general y con una logística señalada por diversos sectores, estuvo dominado por el anuncio de una política firme de exploración y producción de hidrocarburos, junto a la legalización del fracking bajo estándares internacionales.

Las primeras medidas y el tono del discurso inaugural han provocado reacciones inmediatas, entre ellas la del activista y creador de contenido Beto Coral, quien publicó un análisis crítico en su cuenta de X.

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El presidente De la Espriella aseguró en su primer pronunciamiento que su gobierno “impulsará una política firme de exploración y producción de hidrocarburos” y anunció la autorización del fracking “bajo los más altos estándares técnicos y ambientales”.

Beto Coral criticó el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella y cuestionó sus primeras decisiones presidenciales - crédito @Betocoralg/X
Beto Coral criticó el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella y cuestionó sus primeras decisiones presidenciales - crédito @Betocoralg/X

El mandatario sostuvo que el nuevo enfoque será “responsable y sostenible”, un término que ha generado escepticismo en varios sectores.

Tras lo anterior, Coral consideró que el gobierno de De la Espriella “empezó como sabíamos que iba a empezar: mal. No solamente por los problemas logísticos de la posesión, los gastos innecesarios o el simbolismo de ser un acto cerrado y distante para la gente. Empezó mal porque desde el primer día dejó cinco señales que para mí son muy preocupantes sobre el país que quiere gobernar”.

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Uno de los puntos más polémicos del discurso presidencial fue la referencia a la cooperación judicial internacional. De la Espriella afirmó: “Acudiré a la justicia de otros estados y a los mecanismos de cooperación internacional”.

En sus publicaciones, Coral advirtió: “Es insinuar que se puede usar la justicia de otros países contra adversarios políticos. Si alguien cometió un delito, que haya pruebas, jueces, defensa y debido proceso. Pero si la lógica termina siendo: si no puedo perseguirlo acá, lo persigo afuera, eso no es justicia, es venganza. Y aparte, es un crimen”.

El tema ambiental ocupó otro segmento central del análisis del activista. Ante el anuncio presidencial sobre el fracking, Coral cuestionó: “Y es que dicen fracking sostenible. ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con los territorios? ¿Qué pasa con las comunidades que asumen los riesgos? De los cuales los expertos ya se han pronunciado. ¿Colombia va a construir una economía del futuro o va a seguir dependiendo de perforar más y más para sostener el Estado? Eso es profundizar la misma dependencia arriesgando nuestra vida”.

Beto Coral cuestionó el nuevo gobierno de De la Espriella y denunció riesgos ambientales y judiciales - crédito Luisa González/REUTERS - @Betocoralg/X
Beto Coral cuestionó el nuevo gobierno de De la Espriella y denunció riesgos ambientales y judiciales - crédito Luisa González/REUTERS - @Betocoralg/X

La política económica propuesta por el nuevo gobierno también fue motivo de controversia. De la Espriella anunció: “El impuesto al patrimonio será eliminado. Debemos dejar de castigar a quienes invierten”. Este planteamiento ha reavivado la discusión sobre la sostenibilidad fiscal.

El activista replicó: “Reducir o eliminar impuestos a los que más tienen suena popular, sobre todo para los que no tienen nada y defienden a los que tienen mucho. Es decir, voy a bajar impuestos, pero el país tiene deuda, déficit, pensiones, salud, educación, infraestructura, programas sociales, seguridad que financiar. Ellos se eligieron con esa premisa. Entonces, si recaudas menos de los grandes patrimonios o de los sectores de mayores ingresos, ¿de dónde va a salir ese faltante? ¿De la clase media? ¿Del IVA? ¿De más deudas?”.

El activista destacó la presencia en la posesión presidencial de figuras como Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, cuya trayectoria y relaciones han sido objeto de cuestionamientos públicos.

Abelardo de la Espriella tendrá como ministro de Defensa al general (r) Jorge Mora, que liderará la estrategia para impactar a los grupos armados ilegales que no se atengan al ultimátum de entregar las armas, y que anunció "el Tigre" a finales de junio de 2026, después del triunfo en la segunda vuelta de elecciones presidenciales - crédito Jaime Saldarriaga / AFP
Abelardo de la Espriella recibió críticas por su posesión presidencial - crédito Jaime Saldarriaga / AFP

“Primero, Andrés Pastrana, símbolo de la vieja política, amigo de Jeffrey Epstein, que no ha podido explicar sus vínculos y el tipo que le entregó medio país a las Farc, convertido en la figura más importante de la derecha extrema”, escribió Coral en su cuenta de X.

También mencionó a Alejandro Bermeo, senador del Partido de Salvación Nacional, sobre quien pesan denuncias de presunto acceso carnal violento y tortura en contra de una mujer, y cuya presencia fue “ignorada por el mismo Abelardo para no comprometerse”. Además, se refirió a un arzobispo señalado por denuncias de presuntos abusos sexuales. En palabras del activista: “Si la bandera de estos aleluyos es la moral, los valores y la renovación, entonces tienen que aceptar que tienes unos aliados bastante retorcidos”.

Coral cerró su pronunciamiento con una declaración enfática sobre el rol opositor: “Señores, seremos oposición, vamos a resistir y vamos a volver”.

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