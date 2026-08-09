Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Ministerio de Agricultura examinará contratos de la Agencia de Desarrollo Rural habrían sido firmados antes del cambio de Gobierno

El ministro Indalecio Dangond afirmó estar “muy impresionado” por las decisiones que tomó la ADR, presidido por el exsenador César Pachón

Indalecio Dangond - crédito Centro Democrático/@ADR_Colombia/X
Según Indalecio Dangond, los responsables de la Agencia de Desarrollo Rural han “despilfarrado” el dinero público - crédito Centro Democrático/@ADR_Colombia/X
Guardar

El sábado 8 de agosto de 2026 se conoció que la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), bajo la dirección de César Pachón, expidió dos resoluciones con el propósito de llevar a cabo acciones presupuestales, misionales y contractuales, según informó la entidad.

Por este motivo, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anunció que revisará los contratos autorizados por la Resolución 407, cuyo monto superaría los $250.000 millones.

En entrevista con Noticias RCN, Dangond expresó estar “muy impresionado” por lo sucedido en la ADR y cuestionó la resolución que permitió considerar el sábado 8 de agosto como día hábil.

Indalecio Dangond es administrador de empresas con cerca de 40 años de experiencia en financiación agropecuaria y desarrollo rural, tanto en el sector público como en el privado - crédito Universidad del Externado
El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anunció que revisará los contratos autorizados por la Resolución 407, cuyo monto superaría los $250.000 millones - crédito Universidad del Externado

“Mientras nosotros nos estábamos posesionando en Cali, el señor César Pachón, a través de un acto administrativo, estaba declarando el sábado 8 de agosto como día hábil”, expresó el funcionario.

PUBLICIDAD

Según Indalecio Dangond, los responsables de la Agencia de Desarrollo Rural han “despilfarrado” el dinero público recaudado a través de los impuestos de los colombianos.

Ellos no han hecho sino tramitar contratos y despilfarrar los dineros públicos de los impuestos de los colombianos”, indicó el ministro de Agricultura a Noticias RCN.

El ministro Dangond expresó inquietud por algunos contratos que consideró “llamativos” gestionados por la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd). Entre ellos, mencionó uno de $70.000 millones destinado a una planta de sacrificio porcino, otro de $190.000 millones y un tercero de $30.000 millones para el departamento de Casanare.

PUBLICIDAD

El funcionario también solicitó a César Pachón que evite realizar nuevas contrataciones, a menos que resulten estrictamente necesarias para garantizar el desarrollo nacional. “Porque seguramente lo estoy declarando insubsistente”, afirmó.

Investigación contra el excongresista - crédito Colprensa
Indalecio Dangond también solicitó a César Pachón que evite realizar nuevas contrataciones, a menos que resulten estrictamente necesarias para garantizar el desarrollo nacional - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Detalles de las resoluciones

La Resolución 407, expedida el 6 de agosto de 2026, determinó que el sábado 8 de agosto sería considerado día hábil para la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). Esta medida permitió que se realizaran actividades administrativas, presupuestales, contractuales y otras tareas propias de la entidad durante esa jornada.

La decisión se apoyó en diversos fundamentos legales, entre ellos la Constitución Política, normas históricas como la Ley 4 de 1913, y disposiciones del Decreto 2364 de 2015. También se tuvieron en cuenta conceptos técnicos y resoluciones previas, como la 682 de 2017, la cual establece la jornada de trabajo ordinaria en la ADR.

El acto administrativo justificó la necesidad de habilitar este día para asegurar la continuidad de los procesos de la entidad, especialmente los relacionados con el desarrollo de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (Pidar).

El objetivo principal fue evitar retrasos, pérdida de competencias o interrupciones en el cumplimiento de las funciones institucionales. La resolución aclara que esta habilitación no altera los plazos legales establecidos para los diferentes cronogramas y procesos contractuales. Asimismo, no se incluyeron en esta medida los servicios de atención al ciudadano, el control interno disciplinario ni la gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o denuncias.

Poco tiempo después, mediante la Resolución 408 del 8 de agosto de 2026, la ADR dispuso el retiro de Jhon Kennedy Wilchez Carreño del cargo de vicepresidente de Gestión Contractual. Esta decisión, que comenzará a regir a partir del 10 de agosto, se fundamentó en que el puesto se clasifica como de libre nombramiento y remoción. Wilchez había asumido el cargo el 23 de julio, tras ser designado por la Resolución 358 de ese año.

Primer plano de dos personas dándose la mano sobre un escritorio de madera. Un documento de "Employment Contract" con firmas y un bolígrafo yacen en la mesa.
La Resolución 407, expedida el 6 de agosto de 2026, determinó que el sábado 8 de agosto sería considerado día hábil para la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La entidad argumentó la legalidad de la decisión citando la Ley 909 de 2004, apartados del Decreto 1083 de 2015 y modificaciones posteriores, así como jurisprudencia de la Corte Constitucional que respalda la facultad discrecional para retirar funcionarios en cargos de libre designación.

El documento que oficializa la salida de Wilchez no establece vínculos con su posición respecto a temas contractuales específicos. Por este motivo, no es correcto afirmar que su desvinculación esté asociada a supuestas diferencias sobre procesos contractuales, ya que la resolución no lo menciona como causa.

Temas Relacionados

Indalecio DangondAgencia de Desarrollo RuralMinisterio de AgriculturaContratosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Reforma tributaria de De la Espriella podría coger mal paradas a miles de empresas: a revisar contratos, jornada laboral y seguridad social

El diagnóstico interno y la revisión constante ante cambios legislativos emergen como prácticas clave para las compañías que buscan adaptarse al relevo político y a la nueva etapa fiscal

Reforma tributaria de De la Espriella podría coger mal paradas a miles de empresas: a revisar contratos, jornada laboral y seguridad social

El Icetex lanzó un nuevo portal para buscar becas y créditos educativos: así puede consultar oportunidades en educación superior

La herramienta oficial permite filtrar apoyos por nivel, área, región y fecha de cierre, además de consultar condiciones y documentos sin saltar entre páginas de universidades, fundaciones y organismos internacionales

El Icetex lanzó un nuevo portal para buscar becas y créditos educativos: así puede consultar oportunidades en educación superior

Petro compartió video de un supuesto soldado agradeciéndole y el Ejército lo desmintió: “No se deje engañar”

La cuenta de TikTok de la que salió el video compartido por el expresidende publica contenidos de apología de la guerrilla, según el Ministerio de Defensa

Petro compartió video de un supuesto soldado agradeciéndole y el Ejército lo desmintió: “No se deje engañar”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

La grabación que fue realizada desde una vivienda de la población captó estruendos, ráfagas y un apagón repentino durante el día de mercado para los habitantes de la zona, lo que generó pánico entre la comunidad que exige presencia de las autoridades

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Suspenden por más de 24 el servicio de agua en sectores clave de Usaquén, Bogotá, por un daño imprevisto: estos son los barrios afectados

El corte comenzó a las 3:00 p. m. del domingo 9 de agosto de 2026, tras una falla en la línea Tibitoc-Usaquén en la avenida 9 con calle 129

Suspenden por más de 24 el servicio de agua en sectores clave de Usaquén, Bogotá, por un daño imprevisto: estos son los barrios afectados
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

Videos | Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del frente 36, alias Barbas, asesinado por el Clan del Golfo en Antioquía

ENTRETENIMIENTO

Rock al Parque 2026: una filtración en redes anticipó la posible presencia de Rata Blanca en el evento, pero no serían los únicos

Rock al Parque 2026: una filtración en redes anticipó la posible presencia de Rata Blanca en el evento, pero no serían los únicos

Karina García contó cómo nació su vínculo con Kris R y reveló datos de su bebé: “No hubo tanto protocolo”

Karol G afirmó que usa menos las redes sociales y mandó mensaje a sus seguidores: “Desconéctate, te va a cambiar la vida”

David Bisbal y su familia recorrió Bogotá, disfrutó la gastronomía y visitó la Catedral de Sal en Zipaquirá

Karol G revela el precio emocional de la fama y quién es su verdadero refugio: “Me metí mucho en la persona de la Bichota, quién me salva a mí”

Deportes

EN VIVO - América de Cali vs. Atlético Nacional: nóminas titulares del clásico en la fecha 4 en la Liga BetPlay II-2026

EN VIVO - América de Cali vs. Atlético Nacional: nóminas titulares del clásico en la fecha 4 en la Liga BetPlay II-2026

Ex jugador de América y Atlético Nacional afirmó que alentará al equipo de Cali: “La ciudad necesita que el equipo gane”

Atlético Nacional presentó un refuerzo extranjero con el que cerraría su mercado de pases: viene del fútbol argentino

Un policía tenía la camiseta que le faltaba al Junior para jugar la final contra Nacional en el 2004: esta es la historia

Hugo Rodallega igualó a Omar Pérez en la tabla histórica de goleadores de Independiente Santa Fe