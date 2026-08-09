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Así puede hacer en una sartén: carne molida con papas y queso en solo 30 minutos

Esta preparación es la solución perfecta para quienes desean una comida casera, abundante y práctica

Sartén con carne molida, papas, queso y cilantro. Junto a ella, un cuenco de cerámica, cuchara, botella de ají colombiano y rodaja de lima en una mesa.
Esta receta, inspirada en la cocina de la región Andina colombiana, rinde cuatro porciones generosas y es ideal para familias - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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¡Nada como el olor irresistible de una sartén burbujeando con carne molida, papas doradas y queso fundido! Este plato es perfecto para quienes buscan sabor casero y una comida contundente en solo media hora.

La carne molida con papas y queso en sartén es una receta que evoca la cocina de casa, ideal para esos días donde el tiempo apremia pero no quieres renunciar a una comida reconfortante.

Inspirado en preparaciones populares en los hogares colombianos, especialmente en la región Andina, este plato combina ingredientes básicos de la despensa: papa, carne de res molida y queso. Su sencillez y rapidez lo han hecho favorito de familias que buscan practicidad sin sacrificar el sabor.

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Carne molida sobre papel blanco, patatas en cubos, cebolla picada, ajos picados, pimiento rojo, cilantro, comino, sal y sartén de hierro sobre una mesa de madera.
La combinación de carne molida, papas y queso fundido ofrece una comida rápida y sustanciosa en solo 30 minutos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de carne molida con papas y queso en sartén

La carne molida con papas y queso en sartén es un salteado donde la carne se dora junto con cebolla y ajo, se incorporan papas en cubos pequeños, se termina con abundante queso rallado que se derrite sobre la mezcla caliente. El resultado es una preparación jugosa, cremosa y muy fácil de servir directamente desde la sartén. La clave está en cortar las papas en cubos pequeños para que se cocinen rápido y queden suaves, sin perder textura.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  1. 500g de carne de res molida
  2. 3 papas medianas peladas y cortadas en cubos pequeños
  3. 1 cebolla cabezona blanca picada fina
  4. 2 dientes de ajo machacados
  5. 1 pimentón rojo picado en cuadritos (opcional)
  6. 150g de queso doble crema rallado o mozzarella
  7. 1 cucharadita de comino en polvo
  8. 1 cucharadita de sal (ajustar al gusto)
  9. 1/2 cucharadita de pimienta negra
  10. 4 cucharadas de aceite vegetal
  11. 1/2 taza de agua o caldo de res
  12. 2 cucharadas de cilantro fresco picado para decorar (opcional)
Mano vierte líquido de jarra de cerámica a sartén con carne picada, patatas y pimientos rojos sobre quemador de gas; vapor visible.
Cortar las papas en cubos pequeños permite una cocción uniforme y una textura suave en cada bocado - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer carne molida con papas y queso en sartén, paso a paso

  1. Calienta una sartén grande con el aceite a fuego medio-alto.
  2. Agrega la cebolla y el ajo. Sofríe por 2 minutos, removiendo hasta que la cebolla esté transparente.
  3. Incorpora la carne molida. Desmenúzala con una cuchara y dora hasta que cambie de color, unos 4 minutos.
  4. Añade el pimentón (si lo usas), el comino, la sal y la pimienta. Mezcla bien para que la carne tome sabor.
  5. Agrega las papas en cubos. Mézclalas con la carne y baja el fuego a medio.
  6. Vierte el agua o caldo. Tapa la sartén y cocina por 10-12 minutos, revolviendo cada 3 minutos para que las papas no se peguen y se cocinen de manera pareja.
  7. Revisa la cocción de las papas. Si están suaves, destapa y sube el fuego para evaporar el exceso de líquido.
  8. Espolvorea el queso rallado sobre toda la mezcla. Tapa nuevamente y deja que se derrita por 2 minutos.
  9. Apaga el fuego. Decora con cilantro picado antes de servir.

Consejos cruciales:

  • Usa papas en cubos pequeños para acelerar la cocción.
  • No tapes completamente la sartén al final, así el queso se funde pero no se quema.
  • Si quieres un toque extra, agrega ají picado o unas gotas de limón antes de servir.
Sartén de hierro con carne molida, papas en cubos, queso blanco derretido y cilantro fresco picado, humeante sobre mesa de madera.
El plato puede conservarse en la nevera hasta tres días o en el congelador por dos meses, manteniendo su sabor y textura - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 420 kcal
  • Proteína: 28g
  • Grasas: 22g
  • Carbohidratos: 32g
  • Fibra: 3g
  • Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes guardar la carne molida con papas y queso en un recipiente hermético en la nevera hasta por 3 días. Si la quieres conservar por más tiempo, puedes congelarla hasta 2 meses. Para recalentar, usa sartén a fuego bajo o microondas.

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