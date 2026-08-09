Así puede hacer en una sartén: carne molida con papas y queso en solo 30 minutos

¡Nada como el olor irresistible de una sartén burbujeando con carne molida, papas doradas y queso fundido! Este plato es perfecto para quienes buscan sabor casero y una comida contundente en solo media hora.
La carne molida con papas y queso en sartén es una receta que evoca la cocina de casa, ideal para esos días donde el tiempo apremia pero no quieres renunciar a una comida reconfortante.
Inspirado en preparaciones populares en los hogares colombianos, especialmente en la región Andina, este plato combina ingredientes básicos de la despensa: papa, carne de res molida y queso. Su sencillez y rapidez lo han hecho favorito de familias que buscan practicidad sin sacrificar el sabor.
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Receta de carne molida con papas y queso en sartén
La carne molida con papas y queso en sartén es un salteado donde la carne se dora junto con cebolla y ajo, se incorporan papas en cubos pequeños, se termina con abundante queso rallado que se derrite sobre la mezcla caliente. El resultado es una preparación jugosa, cremosa y muy fácil de servir directamente desde la sartén. La clave está en cortar las papas en cubos pequeños para que se cocinen rápido y queden suaves, sin perder textura.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 30 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 500g de carne de res molida
- 3 papas medianas peladas y cortadas en cubos pequeños
- 1 cebolla cabezona blanca picada fina
- 2 dientes de ajo machacados
- 1 pimentón rojo picado en cuadritos (opcional)
- 150g de queso doble crema rallado o mozzarella
- 1 cucharadita de comino en polvo
- 1 cucharadita de sal (ajustar al gusto)
- 1/2 cucharadita de pimienta negra
- 4 cucharadas de aceite vegetal
- 1/2 taza de agua o caldo de res
- 2 cucharadas de cilantro fresco picado para decorar (opcional)
Cómo hacer carne molida con papas y queso en sartén, paso a paso
- Calienta una sartén grande con el aceite a fuego medio-alto.
- Agrega la cebolla y el ajo. Sofríe por 2 minutos, removiendo hasta que la cebolla esté transparente.
- Incorpora la carne molida. Desmenúzala con una cuchara y dora hasta que cambie de color, unos 4 minutos.
- Añade el pimentón (si lo usas), el comino, la sal y la pimienta. Mezcla bien para que la carne tome sabor.
- Agrega las papas en cubos. Mézclalas con la carne y baja el fuego a medio.
- Vierte el agua o caldo. Tapa la sartén y cocina por 10-12 minutos, revolviendo cada 3 minutos para que las papas no se peguen y se cocinen de manera pareja.
- Revisa la cocción de las papas. Si están suaves, destapa y sube el fuego para evaporar el exceso de líquido.
- Espolvorea el queso rallado sobre toda la mezcla. Tapa nuevamente y deja que se derrita por 2 minutos.
- Apaga el fuego. Decora con cilantro picado antes de servir.
Consejos cruciales:
- Usa papas en cubos pequeños para acelerar la cocción.
- No tapes completamente la sartén al final, así el queso se funde pero no se quema.
- Si quieres un toque extra, agrega ají picado o unas gotas de limón antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 420 kcal
- Proteína: 28g
- Grasas: 22g
- Carbohidratos: 32g
- Fibra: 3g
- Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Puedes guardar la carne molida con papas y queso en un recipiente hermético en la nevera hasta por 3 días. Si la quieres conservar por más tiempo, puedes congelarla hasta 2 meses. Para recalentar, usa sartén a fuego bajo o microondas.
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