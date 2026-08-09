Así puede hacer en una sartén: carne molida con papas y queso en solo 30 minutos

Esta receta, inspirada en la cocina de la región Andina colombiana, rinde cuatro porciones generosas y es ideal para familias - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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¡Nada como el olor irresistible de una sartén burbujeando con carne molida, papas doradas y queso fundido! Este plato es perfecto para quienes buscan sabor casero y una comida contundente en solo media hora.

La carne molida con papas y queso en sartén es una receta que evoca la cocina de casa, ideal para esos días donde el tiempo apremia pero no quieres renunciar a una comida reconfortante.

Inspirado en preparaciones populares en los hogares colombianos, especialmente en la región Andina, este plato combina ingredientes básicos de la despensa: papa, carne de res molida y queso. Su sencillez y rapidez lo han hecho favorito de familias que buscan practicidad sin sacrificar el sabor.

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La combinación de carne molida, papas y queso fundido ofrece una comida rápida y sustanciosa en solo 30 minutos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de carne molida con papas y queso en sartén

La carne molida con papas y queso en sartén es un salteado donde la carne se dora junto con cebolla y ajo, se incorporan papas en cubos pequeños, se termina con abundante queso rallado que se derrite sobre la mezcla caliente. El resultado es una preparación jugosa, cremosa y muy fácil de servir directamente desde la sartén. La clave está en cortar las papas en cubos pequeños para que se cocinen rápido y queden suaves, sin perder textura.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

500g de carne de res molida 3 papas medianas peladas y cortadas en cubos pequeños 1 cebolla cabezona blanca picada fina 2 dientes de ajo machacados 1 pimentón rojo picado en cuadritos (opcional) 150g de queso doble crema rallado o mozzarella 1 cucharadita de comino en polvo 1 cucharadita de sal (ajustar al gusto) 1/2 cucharadita de pimienta negra 4 cucharadas de aceite vegetal 1/2 taza de agua o caldo de res 2 cucharadas de cilantro fresco picado para decorar (opcional)

Cortar las papas en cubos pequeños permite una cocción uniforme y una textura suave en cada bocado - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer carne molida con papas y queso en sartén, paso a paso

Calienta una sartén grande con el aceite a fuego medio-alto. Agrega la cebolla y el ajo. Sofríe por 2 minutos, removiendo hasta que la cebolla esté transparente. Incorpora la carne molida. Desmenúzala con una cuchara y dora hasta que cambie de color, unos 4 minutos. Añade el pimentón (si lo usas), el comino, la sal y la pimienta. Mezcla bien para que la carne tome sabor. Agrega las papas en cubos. Mézclalas con la carne y baja el fuego a medio. Vierte el agua o caldo. Tapa la sartén y cocina por 10-12 minutos, revolviendo cada 3 minutos para que las papas no se peguen y se cocinen de manera pareja. Revisa la cocción de las papas. Si están suaves, destapa y sube el fuego para evaporar el exceso de líquido. Espolvorea el queso rallado sobre toda la mezcla. Tapa nuevamente y deja que se derrita por 2 minutos. Apaga el fuego. Decora con cilantro picado antes de servir.

Consejos cruciales:

Usa papas en cubos pequeños para acelerar la cocción.

No tapes completamente la sartén al final, así el queso se funde pero no se quema.

Si quieres un toque extra, agrega ají picado o unas gotas de limón antes de servir.

El plato puede conservarse en la nevera hasta tres días o en el congelador por dos meses, manteniendo su sabor y textura - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 420 kcal

Proteína: 28g

Grasas: 22g

Carbohidratos: 32g

Fibra: 3g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes guardar la carne molida con papas y queso en un recipiente hermético en la nevera hasta por 3 días. Si la quieres conservar por más tiempo, puedes congelarla hasta 2 meses. Para recalentar, usa sartén a fuego bajo o microondas.

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