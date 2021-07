Nueva fecha de la Liga Femenina: Nacional vs América, el partido más destacado

El fútbol profesional femenino en Colombia va a toda marcha, este miércoles 21 de julio iniciará su tercera fecha con los partidos entre Independiente Medellín vs. Atlético Bucaramanga, Deportivo Cali vs. Real Santander y Atlético Nacional vs. América de Cali . Los partidos corresponden al Grupo B, el cual es liderado por el equipo ‘verdolaga’ con seis unidades y una diferencia de gol de +3.

Atlético Bucaramanga vs. Independiente Medellín

El estadio Alfonso López de Bucaramanga será la sede del encuentro en donde el equipo ‘leopardo’ buscará sumar sus primeros tres puntos en la fase de grupos que le permitan mantenerse en la pelea para una eventual clasificación a las finales del fútbol femenino. El encuentro iniciará a las 2:00 de la tarde.

Independiente Medellín viajó con su nómina de lujo para reencontrarse con la senda de la victoria tras caer en el clásico antioqueño 2-0. Por su parte, Bucaramanga confirmó la titularidad de Renata Arango, delantera de amplia trayectoria y referente del equipo que tan solo ha marcado un gol en el certamen y ha recibido cinco.

Deportivo Cali vs. Real Santander

Un duelo de ganadores de la segunda fecha de la Liga Femenina se vivirá en el estadio Deportivo Cali. Las ‘azucareras’ recibirán desde las 4:00 de la tarde a Real Santander en la tercera fecha. El equipo vallecaucano es la revelación del campeonato al tener por ahora una campaña perfecta con dos victorias, una ante Bucaramanga de visitante y la más reciente ante su clásico rival, el América de Cali.

Por su parte, Real Santander, sin nombres rimbombantes, dio la sorpresa derrotando a Atlético Bucaramanga en su anterior partido. El partido jugado en el municipio de Piedecuesta tuvo como gran figura a la delantera Heidy Mosquera, quien anotó doblete para sentenciar el encuentro. Quien gane en este partido dormirá tranquilo al ubicarse como uno de los clasificados parciales del grupo a la siguiente fase

Atlético Nacional vs. América de Cali

El partido que se roba toda las miradas en esta jornada de miércoles 21 es el clásico entre América y Nacional. Ambos equipos saben lo que es jugar una final de la Liga Femenina aunque únicamente las ‘escarlatas’ han levantado el título. El partido programado para las 6:00 de la tarde tendrá habilitada la tribuna de occidental para que 500 personas ingresen a disfrutar del juego.

El contraste del partido se vive en la tabla de posiciones. El Grupo B es liderado tras dos partidos por las ‘verdolagas’ con seis puntos producto de la victoria, 2-1, ante Real Santander en la fecha 1 y el triunfo ante el DIM 2-0 en el último encuentro. Sin embargo, América es último tras perder ante las ‘poderosas’ y ante Deportivo Cali en la segunda fecha.

