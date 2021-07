Esta modelo cucuteña sería la nueva novia del futbolista James Rodríguez. Foto: Everton

El futbolista colombiano James Rodríguez actualmente se encuentra realizando la pretemporada con su club, el Everton de Inglaterra. De hecho, en las horas de la mañana de este miércoles 21 de julio viajó junto a Estados Unidos junto sus compañeros para afrontar la Florida Cup, torneo amistoso internacional.

A pesar de que cada día crece la incertidumbre respecto a su posible salida de los ‘Toffees’, pues se habla de que la relación con Rafael Benítez, su nuevo entrenador, no es la mejor, las noticias no solo tienen que ver sobre su carrera deportiva, pues ahora se habla de que, aparentemente, tendría una nueva pareja sentimental.

Y es que, aunque ni él ni la venezolana Shannon de Lima han confirmado una posible ruptura, desde hace varios días se ha especulado con la posibilidad de que el romance entre ambos habría terminado. Esto se dio debido a que en ningún momento de las vacaciones del jugador estuvieron juntos como tampoco se evidenció en redes sociales su compañía.

Para nadie es un secreto que James Rodríguez y Shannon no han tenido la misma cercanía que tiempos anteriores, pues no se han vuelto a conocer videos o imágenes en las que aparezcan juntos compartiendo algún momento de sus días.

No obstante, los rumores de que ya no están juntos aumentaron en las últimas horas puesto que, en algunos videos de sus días de descanso, sí se vio con la bella modelo colombiana Anllela Sagra, quien dicen podría ser la nueva novia del cucuteño.

Esta modelo cucuteña sería la nueva novia del futbolista James Rodríguez. Foto: Instagram angella_sagra

Durante un fin de semana, el futbolista dejó ver cómo se divertía junto un grupo de amigos, en el que se encontraba la bella y famosa modelo cafetera.

¿Quién es Anllela?

La colombiana es conocida como una modelo fitness de 27 años, cucuteña y apasionada por el ejercicio. Asimismo, es reconocida en el mundo fitness y actualmente cuenta con más de 12 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Estudió diseño de modas y desde muy pequeña se ha dedicado al modelaje, no obstante, lo que realmente la apasiona es el movimiento fitness.

Esta modelo cucuteña sería la nueva novia del futbolista James Rodríguez. Foto: Instagram angella_sagra

Y es que no es la primera vez que la modelo es vinculada con James Rodríguez, pues cabe recordar que desde el 2018 se han visto juntos en varias oportunidades. Recientemente compartieron juntos en Miami y se les vio en una reunión que el futbolista sostuvo con el productor musical conocido como Ovy On the Drums y el futbolista Angelot Caro.

Actualmente, la modelo se ha centrado principalmente en el acondicionamiento físico y el modelaje que también ejerce desde la plataforma OnlyFans con sensuales fotografías, las cuales están disponibles siempre y cuando se pague una suscripción económica. Además, tiene una marca de ropa deportiva.

Hasta el momento ni el jugador ni la modelo se han referido al tema, pero varios de sus seguidores especulan con su posible relación amorosa.

Esta modelo cucuteña sería la nueva novia del futbolista James Rodríguez. Foto: Instagram angella_sagra

James Rodríguez habría terminado su noviazgo con Shannon de Lima

Después de que el deportista colombiano, James Rodríguez, se fuera de vacaciones por Estados Unidos sin su novia Shannon de Lima, los rumores de la ruptura entre la pareja aumentaron. Adicional a esto, durante los últimos meses las fotos y videos en donde se vea junta a la pareja, desaparecieron por completo.

Pero no queda aquí, Shannon estuvo ausente en las celebraciones que James llevó a cabo con su familia, entre ellas el bautizo de Samuel, el segundo hijo del futbolista y el cumpleaños de Salomé la hija que tienen junto a Daniela Ospina.

Donde sí estuvo Shannon de Lima fue en el cumpleaños de Daniel Alejandro Sosa, su hijo, pero acompañada de su exesposo, Marc Anthony, de quien se separó en 2017. En los videos, se escucha a la venezolana cantando el cumpleaños y en una foto se le ve junto a Marc y su familia.

Adicional, la modelo venezolana no publicó nada respecto al embarazo de la hermana de James Rodriguez, los seguidores de ambos esperaban que De Lima hiciera alguna mención sobre la buena noticia que anunció su cuñada. Por el contrario, Daniela Ospina, sí le dedicó unas palabras a la mujer por el bebé que se viene en camino.

SEGUIR LEYENDO: