Emiliano Martínez, arquero de la selección Argentina, aseguró que le gustaría pasar unas vacaciones en Colombia

Emiliano Martínez

El desarrollo de la Copa América de este año dejó múltiples imágenes y recuerdos para la historia. La semifinal del campeonato, en la que Colombia tuvo que enfrentarse al seleccionado de Argentina fue uno de los enfrentamientos más comentados entre los seguidores del evento deportivo, no solo por la derrota que vivió el equipo nacional frente al albiceleste, y por ser la primera victoria de Lionel Messi en este campeonato con su equipo, sino también por el comportamiento del arquero argentino Emiliano Martínez que, durante y después del partido, fue reprochado y calificado como ‘provocador’ por los aficionados e, incluso, por periodistas expertos en la materia. A pesar de la polémica, ‘Dibu’ como se le conoce, asegura que quiere pasar unos días en Colombia.

En diálogo con el periodista Christian Martin, del canal de televisión deportivo ESPN, Martínez revivió y se refirió a los momentos polémicos que se vivieron en las semifinales y que lo tuvieron a él de protagonista, y algunos de los jugadores colombianos como Yerry Mina a quien, de hecho, el argentino le ofreció disculpas por su comportamiento. El originario de Guachené suele bailar a modo de festejo cuando triunfa con la selección, y el argentino no quería ver cómo lo hacía. “Yo había visto la tanda anterior con Uruguay y no quería que Yerry Mina me baile a mí. Después le escribí pidiéndole disculpas y no hubo respuesta”, argumento para ese mismo medio de comunicación.

A ‘Dibu’ Martínez se le atribuyeron múltiples adjetivos negativos tras ser señalado de haber lanzado palabras groseras y gestos ofensivos a los colombianos cuando era el turno del seleccionado nacional de atacar disparar al arco en el momento de los penales. Sobre esto, Mina, aseguró, “lo que sucedió en los penales son cosas del fútbol. Creo que a nosotros nos faltó hablar un poquito porque el arquero de ellos nos había estudiado”.

Copa America 2021 - Semi Final - Argentina v Colombia. REUTERS/Ueslei Marcelino

El también jugador Everton de la Premier League, se refirió al video en el que se ve a Messi gritándole “Bailá ahora”, luego de que no lograra concretar un gol. “Lo que pasó con Leo es algo que puede suceder en cualquier momento, es el fútbol; la vida da muchas vueltas, da revanchas, estoy tranquilo porque Leo es una gran persona y le agradezco por el apoyo que me brindó allá, siempre lo respetaré (...) A Messi lo admiro por lo que es, en ese momento los dos estábamos defendiendo nuestra selección, si puedo dar la vida por mi selección la voy a dar, pero ya lo que pasó quedó ahí, no pasa nada más”, reveló.

Del comportamiento de ‘Dibu’ se dijo mucho, incluso, en la última edición del programa español El Chiringuito, hubo un acalorado debate entre los panelistas respecto a la legalidad y validez de lo que había hecho el argentino. El periodista Alfredo Duro aseguró y cuestionó, “Argentina está en la final porque el árbitro no se atreve a expulsar al portero de ellos, no le puede llamar ‘cagón’ a nadie. A mí el rollito canchero de Argentina, basta ya de estas cosas. Esto es de otra época, de otra historia, del fútbol en blanco y negro (...) el árbitro aguantándole. Que le ha llamado ‘cagón’ a un tío, ¿Cómo que le dices eso y no pasa nada?”.

La polémica continúa, sin embargo, para los futbolistas parece ser un tema cerrado, incluso para el mismo Martínez que confesó que es buen amigo de varios de sus colegas colombianos, y que le ‘encantaría’ pasar unas buenas vacaciones en Colombia. “Es un país hermoso, tengo muchos amigos, David Ospina vino a mi casamiento (...) tengo muchos amigos colombianos. Yo quiero mucho al pueblo colombiano, solo fue parte del fútbol. Lo que pasa en la cancha, queda en la cancha. Es más, a mí me encantaría ir de vacaciones a Colombia”, indicó.





