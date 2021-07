‘Superman’ descartado: Colombia no reemplazará el cupo de Daniel Felipe Martínez en Tokio. REUTERS/Christophe Petit Tesson

El ciclista colombiano Daniel Felipe Martínez no podrá viajar a Tokio para hacer parte de la selección nacional que afrontará la competencia de ruta de los Juegos Olímpicos debido a un positivo por covid-19 tras su participación en el Giro de Italia. A pesar de que es asintomático, su prueba aún no sale negativa.

Ante esta contingencia, la dirección técnica de la delegación colombiana en Tokio confirmó que el cupo de Martínez no será reemplazado y, en consecuencia, Colombia tendrá únicamente cuatro deportistas en la carrera por la medalla olímpica en la disciplina.

La competencia de ruta, en la que también están Inscritos Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Sergio Higuita y Esteban Chaves, se disputará el próximo sábado, 24 de julio, a las 11:00 de la mañana (9:00 p.m. del viernes 23 de julio en Colombia).

Asimismo, se confirmó que Urán, quien viene de ser décimo en la clasificación general del Tour de Francia, será el cafetero encargado de representar al país en la prueba contrarreloj, programada para el miércoles, 28 de julio, a las 14:00 (12:00 de la madrugada en Colombia). Para esta competencia, Martínez era el colombiano que se mediría en la prueba contra el reloj.

Ante la baja de Martínez, Colombia contaba con la posibilidad de reemplazarlo con otro corredor; no obstante, los dos suplentes de la convocatoria de la selección nacional, Miguel Ángel López y Sergio Henao, tampoco podrán estar por temas físicos tras el Tour de Francia.

Aunque muchos creían que ‘Superman’ López sería el hombre llamado a reemplazar al ‘Dani’, esto no será posible luego del infortunio del boyacense en la Grande Boucle, pues se retiró del Tour dos días antes de su finalización con notarias molestias físicas y casi obligado por su equipo. Ahora, se enfocará en su recuperación pensando en su participación en la Vuelta a España.

Con esta novedad, Colombia finalmente tendrá 70 atletas en Tokio 2020. Por otro lado, el ciclismo de ruta de las damas estará a cargo de Paula Patiño, quien competirá el domingo, 25 de julio, a las 13:00 (11:00 p.m. del sábado 24 en Colombia).

El ciclismo también tendrá participación en las modalidades de pista, con Kevin Quintero, y BMX, con Mariana Pajón, Carlos Ramírez y Vicent Pelluard.

Colombia no reemplazará el cupo de Daniel Felipe Martínez en Tokio. REUTERS/Jennifer Lorenzini

Daniel Martínez aclaró su situación

El corredor del Team INEOS Grenadiers publicó un video en sus redes sociales en el que aseguró que es normal que los resultados de las pruebas PCR sigan dando positivo por las partículas que aún continúan en su cuerpo. Sin embargo, esperó hasta último momento para que el Comité Olímpico Colombiano pudiera gestionar la solicitud ante la organización de las justas, la cual finalmente no prosperó. Mientras tanto, se prepara para los próximos retos con el equipo británico, entre ellos, la Vuelta a España.

“No tengo COVID-19, he estado entrenando y he estado bien. Tuve coronavirus hace un mes y medio, estuve 15 días en cuarentena pero quedan todavía unos restos y unas partículas que son muy sensibles cuando hacen la prueba PCR por lo que sale que todavía estoy positivo, me dijeron que es normal y que podía seguir dando positivo por un mes más y por esa razón no puedo ir a Tokio por los estándares, el que sea positivo no me deja ingresar. Me toca quedarme aquí, verlo en la casa”, aseguró Martínez

El ciclista fue claro al mencionar que desde las entidades colombianas se explicó el caso, pero no fue suficiente para lograr que lo dejaran participar en las olimpiadas.

“Hemos hecho peticiones con el Comité Olímpico Colombiano con un certificado médico y exponiendo mi caso, pero no hay respuesta clara. Me enfoco en lo que viene que es la Vuelta a España y los otros compromisos con mi equipo. Les deseo lo mejor a todos en los Juegos Olímpicos en especial a mis compañeros de selección”, concluyó.

En el mismo video, Daniel Felipe Martínez aprovechó para enviar un mensaje a los conductores del país tras el reciente fallecimiento del niño Julián Torres. El ciclista pidió a los colombianos tener más atención en carretera para así evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir mientras los ciclistas entrenan.

“Como ciclista en Colombia también lo he vivido con conductores de vehículos grandes que pasan muy cerca y forman una ráfaga de viento que lo absorbe a uno. Es un llamado de atención para todos ellos”, comentó.

SEGUIR LEYENDO: