Yéiler Góez, el colombiano que le amargó el debut a River Plate en la Liga argentina

Yéiler Góez, la gran figura de Colón en el partido contra River Plate. Fecha 1 - Liga Profesional de Fútbol de Argentina. Foto: @fotobairesarg.

Yéiler Góez, ese es el nombre que en la noche de este domingo 19 de julio hizo eco en el fútbol argentino. El colombiano fue la gran figura en el partido entre Colón y River Plate, disputado en el estadio Monumental de Buenos Aires, por la primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol: un golazo y un túnel al defensor Javier Pinola enmarcaron una jornada ‘redonda’ para el ‘Cafetero’.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo cayó a manos de los ‘Sabaleros’ por 2-1 en su primer compromiso de este semestre. Apenas en el minuto 3’ del primer tiempo, la visita se puso arriba en el marcador con un gol de Rodrigo Aliendro, quien controló un balón a la altura del punto penal y definió cruzado al palo de la mano derecha del portero Franco Armani.

Posteriormente, Góez sería el factor diferencial partido: al minuto 34’ inició la jugada por el centro del campo tras un enganche a José Paradela para liberarse de la marca; realizó un pase en profundidad a Facundo Farías, quien posteriormente, desde el sector derecho, le devolvería el balón sobre el punto penal al colombiano para que este definiera sin mayor oposición en el área chica. De esta manera, el volante ‘Cafetero’ sumó su primer tanto con el conjunto ‘Rojinegro’.

Pero su magia no terminaría allí, ya que, sobre el minuto 70’, y con el partido 2-0 a favor de Colón, el mediocampista antioqueño le hizo un túnel a Javier Pinola, uno de los hombres referentes del equipo ‘Millonario’: pisó la pelota para arrastrarla hacia atrás y luego, cuando el zaguero argentino fue a buscarlo, le empujó el balón hacia adelante entre las piernas.

“Fue uno de esos tubos que de haber habido público hubiese provocado el ‘uuuuffff’ de la gente. De frente, con la suela del botín derecho, tirado en el momento justo para que la pelota se le colara entre las piernas al defensor de River”, escribió el diario argentino Olé sobre la jugada del colombiano.

Y al defensor ‘Albiceleste’ no le gustó mucho el ‘caño’, puesto que, terminada la jugada, este le haría el reclamo a Góez, quien al final le pidió disculpas. “Pinola me dijo que no lo cancheree”, dijo en declaraciones posteriores al compromiso.

EL TÚNEL DE GÓEZ A PINOLA:

En River Plate descontaría Matías Suárez al minuto 90+1’ tras conectar un cabezazo en el área. Otro de los colombianos que vio acción fue Jorge Carrascal, quien, en medio de la floja actuación del equipo de Gallardo, recibió una de las mejores calificaciones con cinco puntos sobre diez: “Jugando libre cerca del área rival provocó la expulsión de [Gonzalo] Piovi. Al revés del equipo, fue de mayor a menor”, aseguraron en Olé.

GÓEZ, EL COLOMBIANO QUE SE HACE FIGURA EN COLÓN:

Yéiler nació un 1 de noviembre de 1999 en Urrao, Antioquia, tierra del ciclista Rigoberto Urán, e inició su carrera en el fútbol en las divisiones menores de Atlético Nacional. Sin embargo, en el conjunto ‘Verdolaga’ no tendría mayor participación, puesto que, entre 2018 y 2019, apenas disputaría tres compromisos.

Por ello, en el 2020 partió cedido rumbo a Argentina, puntualmente a Colón de Santa Fe, en búsqueda de más minutos. Y poco a poco los fue consiguiendo. En el año de su llegada, jugaría 13 partidos y, además, terminaría conformando el plantel que haría historia para la institución, pues recordemos que los ‘Sabaleros’ se consagraron campeones por primera vez del torneo local en sus 116 años de historia tras derrotar en la final a Racing por 3-0 en el marcador global.

En el transcurso del 2021, Góez, quien también formó parte de la categoría Sub-20 de la Selección Colombia, ha disputado 15 partidos: 14 en la Copa de la Liga, y este último en la Liga Profesional contra River.

SEGUIR LEYENDO: