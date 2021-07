Murió Julián Esteban Gómez, el emblemático niño que lloró tras el triunfo de Egan Bernal en el Tour de Francia

Julián Esteban Gómez. Foto: Colprensa

Julián Esteban Gómez, un niño que se formaba para ser ciclista profesional, fue reconocido en todo el país después de que se le viera conmovido y llorando durante la celebración del triunfo de Egan Bernal en el Tour de Francia 2019.

El menor, que admiraba al ciclista y aseguró en ese entonces que quería llegar a ser como él, falleció este domingo cuando fue arrollado por un camión tipo tractomula mientras realizaba el entrenamiento con su escuela de ciclismo.

El menor se encontraba durante la mañana recorriendo en bicicleta la vía que conduce de Zipaquirá a Cajicá, cuando en el kilómetro 17+200 ocurrió el accidente que le causó la muerte, al ser arrollado por un vehículo.

Según informó RCN Radio, al parecer, el menor perdió la estabilidad durante el entrenamiento y cayó al piso. En ese momento pasó el camión que le causó la muerte. Además, la prueba de alcholemia practicada al conductor habría salido negativa.

Su entrenador, Fabio Rodríguez, confirmó la noticia a través de redes sociales. “Hoy te vas sin poder cumplir tus sueños que tenías y me dejas sin tener a quien molestar, solo 13 añitos y un maldito mulero te quita la vida, me parte el corazón tu partida tempranera, solo me resta decirle que te extrañe por siempre mi querido Julián”, escribió el ex ciclista profesional en redes sociales.

Debido a su admiración a Egan Bernal, el menor fue retratado junto al corredor en un mural en honor al triunfo del Tour de Francia, carrera que finalizó su edición 2021 este mismo domingo cuando se conoció la muerte del niño Gómez.

Periodistas deportivos y otros ciclistas profesionales han lamentado la partida temprana del menor, pues varios de ellos lo buscaron para conocer su historia, al hacerse viral por su interés en el deporte pedal.

“Cuando yo sea grande quiero ser como Egan Bernal, ganar el Tour de Francia, el Giro de Italia”, dijo Julián Gómez a Noticias RCN cuando lo entrevistaron por su emotiva celebración de la ronda gala del también zipaquireño.

El menor también logró hablar con el ciclista del Ineos, quien le dijo que continuara luchando por sus sueños y entrenando para lograr algún día estar en las grandes vueltas ciclísticas, como lo había hecho él.

Julián Esteban, por su parte, aprovechó la oportunidad para confesarle su admiración y aseguró en diálogo con el diario El Tiempo, que el encuentro fue una emoción muy grande. “Es que Egan es nuestro ídolo y le dije que lo admiraba”, señaló el niño ciclista.

El presidente Iván Duque lamentó el fallecimiento del menor, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter. “Con profundo dolor recibimos la noticia de la muerte de Julián Esteban Gómez, joven deportista de 13 años que fue atropellado mientras entrenaba en su bicicleta en Zipaquirá, Cundinamarca. Acompañamos a sus familiares en oración y les enviamos un mensaje de solidaridad”, escribió el mandatario.

El ciclismo, en carretera, ha sido un deporte de alto riesgo, en 2020, según el Observatorio de Seguridad Vial, murieron 433 ciclistas en accidentes de tránsito, registrándose un aumento de 4,59% en los casos, con respecto a 2019.

“Aumentó la muerte de ciclistas en algunas ciudades como Bogotá, porque se dobló el uso de la bicicleta y los ciclistas están mucho más expuestos. Necesitamos un mayor respeto de todos los actores viales hacia los ciclistas y de los ciclistas con las normas básicas de tránsito. También necesitamos que las ciudades gestionen su velocidad, y adopten un máximo de 50 kilómetros por hora para la protección tanto de ciclistas, como de peatones y del resto de actores viales”, explicó Dario Hidalgo, experto en movilidad al noticiero CM&.

SEGUIR LEYENDO: