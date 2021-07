Claudia Bahamón cocinó y sorprendió en una noche muy colombiana de Masterchef Celebrity

Tomada de Canal RCN en vivo

Las celebridades llegaron la noche de este sábado a enfrentarse con una gran caja misteriosa, en esta oportunidad ninguno tenía sobre el mesón de su cocina una caja individual con ingredientes, sólamente estaba al frente una más grande de lo normal, al lado de los jurados y de Claudia Bahamón.

Todos se preguntaban qué contenía tal artefacto, muchos especulaban que fuera un eliminado que se reintegraría en vista de la salida tan intempestiva de los dos concursantes la semana pasada, Lucho y la ex Miss Universo, Alicia Machado.

Como parte del show inicial al que los tiene acostumbrados Gregorio Pernía –cuando presenta a cada uno de sus compañeros de una curiosa manera, haciendo pasarelas, recitando algún chiste–, en este caso, Pity les declamó una poesía a las participantes.

“Hoy no les vengo a bailar, tampoco a cantar, pero a las mujeres les queremos dar un detalle para que las inspire al cocinar y nunca nunca nos dejen de amar”, declamó Pity.

Mientras tanto, Frank con un poco de celos, señaló, “entonces así es muy fácil pues porque sí s entra ahí discimuladito que la rosita es para las mujeres y en realidad es un soborno, claramente es un soborno a los jueces”.

Al momento de destapar la caja misteriosa, se encontraron con la ‘Planta de Achira’, típica en las regiones del Huila y Cundinamarca que en sus raíces tiene un tubérculo que sirve para convertirlo en harina de achira con la que se prepara el conocido pasabocas huilense.

Tomado de Canal RCN en vivo

“Estoy muy contenta de tenerla ahí, es de mi tierra, también está en México, en Cundinamarca se cultiva muchísimo, de hecho en Boyacá es donde más se produce y Colombia es el mayor productor de achiras en el mundo”, mencionó Claudia Bahamón.

La emoción de la presentadora del reality se notaba y muchos de los participantes desconocían el origen de Claudia Bahamón, por lo que se llevaron una grata sorpresa cuando los jueces tomaron la decisión de integrarla al equipo de cocineros como condición para que el plato hiciera presencia en el concurso.

“Creo que la primera achira fue en el tetero, no tengo ni idea pero toda mi vida he comido achiras, me fascinan las achiras pero nunca las he hecho. A pesar de que no estoy en riesgo sé que no me van a sacar, es una responsabilidad muy grande cuando al final soy una embajadora de mi tierra”, puntualizó Claudia.

Tomada de Canal RCN en vivo

Durante el reto, Bahamón estuvo pendiente de la preparación del plato, se metió en la competencia y trató de confundir en varias oportunidades a los otros participantes. Además confesó que es competitiva y le gusta ganar siempre, “el que no es competitivo no tiene por qué estar en Masterchef, es como un alma de un cocinero que viene a esta competencia”, aseguró.

El objetivo era presentar la mayor cantidad de bocados de achira posibles, bonitos, crocantes, buena textura y buen sabor, según indicaron los jueces del reality. La preocupación se comenzaba a tomar la cocina cuando todos se dieron cuenta de que la presentadora llevaba un avance más significativo que el resto en la preparación.

“Los chefs dijeron que el tamaño de la achira era el de una falange, así que yo tengo 10 dedos y dije ¿qué falange es más bonita que se parezca a una achira?”, señaló entre risas Viña Machado.

Mientras todo avanzaba, Catalina Maya se percató de que Gregorio Pernía utilizó los hornos que estaban desocupados en las otras estaciones y así fue como logró preparar más achiras. Al final del reto Carla Giraldo presentó 113 bocados y Claudia Bahamón entregó 132 achiras, siendo la ganadora pero como no podía quedarse con el pin de inmunidad le entregó el triunfo a la actriz que interpretó a ‘Lolita’.

Tomada de Canal RCN en vivo

Reto Creativo

En esta oportunidad Carla estuvo atada de manos por parte de Claudia para no hacer ningún tipo de estrategia que pudiera perjudicar a los cocineros, por lo que sólamente se tuvo que conformar con subir al balcón y ver a sus ‘4 babys’ cocinar.

Los peores platos se llevaron el delantal negro y el mejor se hizo dueño del pin de inmunidad y subiría al balcón junto a Carla Giraldo. En esta oportunidad las celebridades debieron presentar un plato que entre sus ingredientes destacara el café colombiano.

El segundo pin de inmunidad de la noche se lo llevó Pity con un plato llamado ‘Homenaje a Valdez’, preparó un lomo en salsa de café, término medio, con puré de papa y un crocante de parmesano.

Tomado de Canal RCN en vivo

“Le metí a la cocinada mucha energía y yo creo que eso se transmitió, estoy que estallo de la felicidad”, mencionó Pity.

Tomada de Canal RCN en vivo

Las perdedoras de la noche fueron Viña Machado, que dejó secar mucho la chuleta de cerdo que presentó y la acompañó Endry Cardeño, quien presentó un plato llamado ‘Lloviendo Café’, que además tuvo problema con el corte de la carne que escogió, la salsa no le quedó en el término deseado por lo que fue duramente criticada por los jueces.

SEGUIR LEYENDO